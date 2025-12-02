Zvažuje konec? Milovaný zpěvák: "Rozpad kapely je nevyhnutelný"
2. 12. 2025 – 12:36 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený zpěvák znervózní fanoušky mírně fatalistickým prohlášením o nevyhnutelnosti konce.
Neodnesli si sice zlato, ale fanoušci a veřejnost na ně rozhodně nezapomněla: Mirai Navrátil se svou hudební skupinou brali letos na Českých slavících bronz. A pozice na bedně mezi třemi nejlepšími formacemi celé země si samozřejmě zaslouží oslavit.
Sám zpěvák a frontman si ale vedle radosti uvědomuje i vrtkavost slávy a pomíjivost ocenění: „Je to zrcadlo toho, jak moc jste zrovna v tu dobu populární. Takže člověk vždycky přichází s nervozitou a podívá se pravdě do očí,“ zamyslel se pro eXtra.cz.
Chápe, že úspěch není automatika: „Jak si člověk víc uvědomuje, že tak, jak to začalo, to může stejně rychle skončit.“
A právě možnost, že by se sláva mohla vyčerpat, zájem vyvanout a publikum odvrátit někam jinam, ho děsí: „Jakkoliv to může znít pateticky, tak já tady každý rok přicházím s větším strachem,“ přiznal.
A že jednou bude muset skončit a kapela zanikne, tomu se také nedá vyhnout: „To se stane, nebo prostě umřeme a bude konec. Já teda doufám, že to bude za dlouho. Proto jsem rád za každého dalšího Slavíka,“ uvedl.
Pokud by k rozpadu kapely došlo, Navrátil by nejspíš pověsil hudbu jako takovou na hřebík. Sólová kariéra ho neláká: „Bylo by mi samotnému smutno,“ vrtěl hlavou.
„Neměl bych s kým v šatně před koncertem prožívat chvíle trémy a popíjet gin tonic. Je dobré mít kapelu,“ zakončil.