Dnes je úterý 2. prosince 2025., Svátek má Blanka
Počasí dnes 4°C Skoro zataženo

Zvažuje konec? Milovaný zpěvák: "Rozpad kapely je nevyhnutelný"

2. 12. 2025 – 12:36 | Magazín | Jana Strážníková

Zvažuje konec? Milovaný zpěvák: "Rozpad kapely je nevyhnutelný"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Oblíbený zpěvák znervózní fanoušky mírně fatalistickým prohlášením o nevyhnutelnosti konce. 

Neodnesli si sice zlato, ale fanoušci a veřejnost na ně rozhodně nezapomněla: Mirai Navrátil se svou hudební skupinou brali letos na Českých slavících bronz. A pozice na bedně mezi třemi nejlepšími formacemi celé země si samozřejmě zaslouží oslavit.

Sám zpěvák a frontman si ale vedle radosti uvědomuje i vrtkavost slávy a pomíjivost ocenění: „Je to zrcadlo toho, jak moc jste zrovna v tu dobu populární. Takže člověk vždycky přichází s nervozitou a podívá se pravdě do očí,“ zamyslel se pro eXtra.cz.

Chápe, že úspěch není automatika: „Jak si člověk víc uvědomuje, že tak, jak to začalo, to může stejně rychle skončit.“

A právě možnost, že by se sláva mohla vyčerpat, zájem vyvanout a publikum odvrátit někam jinam, ho děsí: „Jakkoliv to může znít pateticky, tak já tady každý rok přicházím s větším strachem,“ přiznal.

A že jednou bude muset skončit a kapela zanikne, tomu se také nedá vyhnout: „To se stane, nebo prostě umřeme a bude konec. Já teda doufám, že to bude za dlouho. Proto jsem rád za každého dalšího Slavíka,“ uvedl.

Pokud by k rozpadu kapely došlo, Navrátil by nejspíš pověsil hudbu jako takovou na hřebík. Sólová kariéra ho neláká: „Bylo by mi samotnému smutno,“ vrtěl hlavou.

„Neměl bych s kým v šatně před koncertem prožívat chvíle trémy a popíjet gin tonic. Je dobré mít kapelu,“ zakončil.

Tagy:
hudba kapela ocenění zpěvák zlatý slavík
Zdroje:
Extra.cz, kafe.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Výzvu Milionu chvilek na podporu prezidenta Pavla podepsalo dosud přes 46.000 lidí

Následující článek

Zhoršuje se to. Mrazivá slova Patrika Hezuckého: "Už je to stejně jedno. Dohání mě světlo"

Nejnovější články