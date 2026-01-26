Celý svět dnes sledoval Netflix: muž lezl v přímém přenosu na mrakodrap bez jištění
26. 1. 2026 – 10:18 | Zpravodajství | Alex Vávra
Bez lana, bez jištění a v přímém přenosu pro celý svět. Alex Honnold posunul hranice extrémního lezení, když zdolal mrakodrap Taipei 101 a rozpoutal debatu o odvaze, riziku i etice živě vysílaných výkonů.
Americký lezec Alex Honnold se zapsal do historie dalším extrémním výkonem. Bez lana, sedáku a jakéhokoli jištění zdolal mrakodrap Taipei 101, jeden z nejvyšších v Asii. Na výstup se připravoval tři měsíce, ambice ale vznikla už před více než deseti lety. Budova vysoká 508 metrů, postavená z oceli, skla a betonu a navržená ve stylu bambusových segmentů, se pro něj stala další výzvou v kariéře, která dlouhodobě balancuje na hraně lidských možností.
Výstup proběhl v neděli a Honnold ho dokončil za jednu hodinu a 31 minut, čímž více než o polovinu překonal dosavadní rekord. Jediným dalším člověkem, který kdy Taipei 101 vylezl, byl Francouz Alain Robert, známý pod přezdívkou Spiderman. Ten se na vrchol dostal v roce 2004 za čtyři hodiny, navíc s použitím lana a sedáku. Tehdy bojoval se silným větrem, deštěm i kluzkými chyty na nedokončené stavbě a zotavoval se po operaci lokte.
Honnoldův výstup byl živě vysílán na Netflixu v rámci projektu Skyscraper Live, který navazuje na snahu platformy prosadit se v oblasti živých sportovních přenosů. Přenos běžel s desetisekundovým zpožděním a byl opatřen upozorněním pro diváky, aby bylo možné vysílání v případě nehody okamžitě přerušit. Honnold byl po celou dobu v kontaktu s kamerovým štábem i producenty. Na projektu Netflix spolupracoval se společnostmi Plimsoll Productions a Secret Compass, které se podílely i na jeho předchozích rizikových expedicích v Grónsku a na Aljašce.
Na vrcholu budovy Honnolda přivítala jeho manželka, která během výstupu sledovala především proměnlivé povětrnostní podmínky, silný vítr a horko. Nečekaným momentem se stalo i setkání s fanoušky v 89. patře, kteří mu mávali skrz okno jen několik desítek centimetrů od něj. Ani to ho ale z koncentrace nevyvedlo.
Netflix a riziko v přímém přenosu
Rozhodnutí vysílat výstup živě vyvolalo silné reakce. Část lezecké komunity projekt kritizovala a upozorňovala na vysoký počet smrtelných nehod při free solo lezení i na Honnoldovu roli manžela a otce. Akce byla označována za morbidní a nezodpovědnou. Kritika zesílila i kvůli loňskému případu, kdy při živém přenosu na sociálních sítích zemřel při pádu lezecký influencer na Aljašce. Etiku Honnoldova výstupu si vzal na mušku dokonce i americký satirický pořad Saturday Night Live.
Podle sportovních mediálních expertů Netflix na sport pohlíží především jako na jednorázovou událost, která má přitáhnout pozornost k celé platformě. Sportovní přenosy totiž podle nich fungují právě díky nutnosti sledovat je v reálném čase. I proto se Netflix v posledních letech pustil do vysílání zápasů NFL, boxerských duelů i budoucích velkých turnajů, jako je ženské mistrovství světa ve fotbale v roce 2027.
Psychika, zkušenosti a hranice odvahy
Alain Robert, jediný lezec se srovnatelnou zkušeností s výstupem na Taipei 101, je přesvědčený, že Honnold přesně zná své limity a nepouští se do ničeho, co by považoval za nekontrolovatelné riziko. Podle něj je pravděpodobnost fatální chyby prakticky nulová. Smrt a nebezpečí vnímá jako přirozenou součást života, kterou lidé sledují denně v přímých přenosech válek či nepokojů.
Sportovní psychologové upozorňují, že klíčem k podobným výkonům není jen fyzická kondice, ale především mentální příprava. Vizualizace, vnitřní dialog a schopnost zachovat klid v nečekaných situacích hrají zásadní roli. Honnold má podle nich dostatek zkušeností, aby dokázal reagovat i na nepředvídatelné okolnosti.
Pro mnohé lezce zůstává Taipei 101 na první pohled děsivou stavbou. Zkušené oko ale v jeho architektuře vidí výhodu. Pravidelné balkony každých osm pater fungují podobně jako odpočinkové štance při vícedélkovém lezení na skále. Mrakodrap tak neklade důraz na jeden extrémně obtížný krok, ale spíš na vytrvalost a celkovou fyzickou zátěž.
Část místních lezců se na přímý přenos dívat nechtěla a plánovala sledovat až záznam v případě úspěchu. Jiní v něm naopak viděli šanci, jak upozornit svět na Tchaj-wan a jeho dominantní symbol. Podle nich má lezec, který se pohybuje na hraně možností desítky let, dostatečně klidnou mysl i sebekontrolu. Výstup na Taipei 101 tak vnímají jako průlomový moment, nikoli bezhlavý hazard.