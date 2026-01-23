Legendární zpěvák má všeho dost: "Pařby už skončily a nemám na ně náladu"
23. 1. 2026 – 10:00 | Magazín | Jiří Rilke
Legendární zpěvák Petr Kolář si otevřeně promluvil s redakcí magazínu eXtra.cz a při rozhovoru dal najevo, že už se tak nějak vybouřil a na večírku už bychom ho dnes nejspíš nepotkali. Natož na něčem ještě divočejším.
Dokazuje to i jeho silvestrovská, potažmo novoroční párty. Respektive její absence, protože Silvestr byl u Koláře doma naprosto v klidu: „Strávil jsem ho u televize. Mám rád ty staré scény. Celý rok jsem mezi lidmi a mám lidi rád, ale ty chvíle volna, jako jsou Vánoce a Silvestr, chci být v klidu doma. Pařby už skončily a nemám na ně náladu,“ prozradil.
Sám ale nebyl, byť jinak už tři roky žije o samotě. Na rodinu totiž nedá dopustit: „Potkali jsme se všichni a bylo to fajn. Jsem rád, protože většinu rodiny mám v Jižních Čechách v Budějovicích,“ vysvětlil.
„Nedostanu se tam každý den. Takže jsem rád, že jsme se všichni sešli. Bylo nás hodně a byla sranda,“ pochvaloval si.
Na žádná novoroční předsevzetí ale také není zvědavý: „Jedu celoživotní turné. Neříkám si, od ledna zhubnu. Mám kamarády, kteří drží ramadány a nepijí. Ale já, když mám chuť, tak se napiji, když nemám, tak se nenapiji,“ prohlásil s nadhledem.
„Nechci být výjimečný, ale prostě fakt, nikdy jsem to takhle nebral. Samozřejmě přání mám, ale to jsou ty plány, které prostě chci zrealizovat, ale ne předsevzetí,“ dodal.