23. 1. 2026 – 10:00 | Magazín | Jiří Rilke

Legendární zpěvák má všeho dost: "Pařby už skončily a nemám na ně náladu"
zdroj: Profimedia.cz
Legendární zpěvák Petr Kolář si otevřeně promluvil s redakcí magazínu eXtra.cz a při rozhovoru dal najevo, že už se tak nějak vybouřil a na večírku už bychom ho dnes nejspíš nepotkali. Natož na něčem ještě divočejším.

Dokazuje to i jeho silvestrovská, potažmo novoroční párty. Respektive její absence, protože Silvestr byl u Koláře doma naprosto v klidu: „Strávil jsem ho u televize. Mám rád ty staré scény. Celý rok jsem mezi lidmi a mám lidi rád, ale ty chvíle volna, jako jsou Vánoce a Silvestr, chci být v klidu doma. Pařby už skončily a nemám na ně náladu,“ prozradil.

Sám ale nebyl, byť jinak už tři roky žije o samotě. Na rodinu totiž nedá dopustit: „Potkali jsme se všichni a bylo to fajn. Jsem rád, protože většinu rodiny mám v Jižních Čechách v Budějovicích,“ vysvětlil.

„Nedostanu se tam každý den. Takže jsem rád, že jsme se všichni sešli. Bylo nás hodně a byla sranda,“ pochvaloval si.

Na žádná novoroční předsevzetí ale také není zvědavý: „Jedu celoživotní turné. Neříkám si, od ledna zhubnu. Mám kamarády, kteří drží ramadány a nepijí. Ale já, když mám chuť, tak se napiji, když nemám, tak se nenapiji,“ prohlásil s nadhledem.

„Nechci být výjimečný, ale prostě fakt, nikdy jsem to takhle nebral. Samozřejmě přání mám, ale to jsou ty plány, které prostě chci zrealizovat, ale ne předsevzetí,“ dodal.

Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

