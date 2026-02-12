Mezi českými snímky působí jak zjevení. Na film roku 2025 už se můžete podívat sami
12. 2. 2026 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková
Oceňovaný český film, který vloni vzbudil spoustu vzruchu a diskuzí, dorazil na streamovací platformy.
Často debatovaný a propíraný snímek Sbormistr, který vznikal pod režisérskou taktovkou Ondřeje Provazníka, měl premiéru loni v červenci v rámci karlovarského filmového festivalu. Film okamžitě vzbudil vášně: Hojně se řešilo jeho citlivé téma i nečekaně fantastický herecký výkon mladičké protagonistky Kateřiny Falbrové.
Sbormistr se dočkal ocenění už přímo na karlovarském festivalu: Odnesl si cenu evropských kin Europa Cinemas Label a také zvláštní uznání poroty právě pro Kateřinu Falbrovou za výkon v hlavní roli.
Uznání tím neskončilo: Sbormistr ovládl i nedávné Ceny české filmové kritiky, podle nichž se jedná o film roku 2025.
Drama o ambiciózních zpěvačkách, které se chtějí prosadit v hvězdném sboru, a titulním sbormistrovi, který zneužívá svou moc k ukojení vlastních choutek, se dočkalo i skvělých recenzí.
„Sbormistr je malý zázrak. Tak citlivý film na tak náročné téma je u nás nevídaný,“ píše například server Totalfilm.
„Provazníkův film je ve zpracování tak citlivého a pro mnohé ženy bolestného tématu mimořádně empatický. Jeho síla tkví právě ve schopnosti vyprávět v náznacích, pomocí detailů, nenápadných pohledů a nejednoznačných situací, které mají ohromně silnou výpověď,“ chválí Publico.
„Ač se volně inspiroval kauzou Kulínský, nemá Sbormistr ani náznak skandální krimi, natož erotického thrilleru. Příběh školaček vystavených sexuálním atakům milovaného sbormistra vypráví bez senzacechtivých efektů – a bez překvapení,“ soudí o trochu méně nadšená legendární Mirka Spáčliová pro iDnes.cz.
A právě kvůli zmíněné kauze Kulínského, tedy sbormistra slavného sboru Bambini di Praga, film provázela i kontroverze. Jedna z obětí se totiž podle křestního jména poznala a na film podala žalobu. Režisér si nicméně stojí za svým a tvrdí, že film je především fikce a kauza Kulínského sloužila pouze za dílčí inspiraci.
Možná právě kvůli pachuti kontroverze nás ale film nakonec neputoval reprezentovat na Oscary, byť se o něm silně uvažovalo.
Tak či tak ale Sbormistr předkládá jedinečný, byť občas cíleně nepříjemný divácký zážitek. A co je hlavní: Pokud chcete sami zjistit, kvůli čemu byl okolo filmu takový humbuk, můžete. Snímek je totiž k přehrání na Netflixu či vypůjčení nebo zakoupení na Apple TV.