Mezi britskými dětmi přibývá kuřáků elektronických cigaret, reklamy na ně vidí na každém kroku

Ve Velké Británii vzrostl v posledním roce počet dětských uživatelů elektronických cigaret o 50 procent. Ukázal to průzkum britské společnosti zabývající se veřejným míněním YouGov provedený mezi 2 656 mladými lidmi v březnu a dubnu.

Míra vapingu vzrostla u dětí ve věku mezi jedenácti až sedmnácti lety z loňských 7,7 procenta na 11,6 procenta. Počet dětí, které přiznaly, že zkusily elektronickou cigaretu jednou či dvakrát, se v posledních devíti letech přibližně zdvojnásobil.

V roce 2014 to bylo 5,6 procenta a letos o 11,6 procenta dětí. Celkem 40 procent dětí chtělo vaping jen zkusit, 19 procent se chtělo připojit k ostatními uživatelům e-cigaret a 14 procent motivovaly příchutě, uvedla televize Sky News.

Jen dvě procenta dotázaných dětí vapují každý den. Celkem 63 procent dětských respondentů, kteří vyzkoušeli e-cigaretu jednou či dvakrát, nikdy předtím nekouřilo. Ovšem 71 procent z dotázaných už někdy předtím zkušenost s vapingem mělo.

Prodej e-cigaret je osobám mladším osmnácti let zakázán. Přesto se postupně rozšířily i mezi děti. Trh postupně zahltily rovněž jednorázové e-cigarety, které lze sehnat na každém rohu. K zakoupení jsou na benzinkách, v trafikách a běžných obchodech.

Užívání jednorázových e-cigaret u vapujících dětí podle průzkumu vzrostlo ze 7,7 procenta v roce 2021 na 69 procent v roce letošním.

Zavádějící marketing

Organizace YouGov svým průzkumem poukázala na špatné zacílení marketingu výrobců e-cigaret. Na jejich reklamy narazily děti v obchodech, autobusech i na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram a TikTok.

Téměř polovina dětí oslovených v průzkumu viděla reklamu propagující vapování právě na čínské sociální platformě, 29 procent na YouTube, 24 procent na facebooku a 11 procent v autobusech, napsal web The Independent.

Vyjádřila se k tomu i Deborah Arnottová, výkonná ředitelka charity Action on Smoking and Health (ASH), pro niž byl průzkum vypracován. Podle ní je namístě přísná regulace marketingu v tomto odvětví, který by neměl být „přátelský k dětem“.

Výrobci e-cigaret by měli svůj marketing cílit na dospělé kuřáky, kteří se chtějí vzdát klasických cigaret. „Vaping je pro kuřáky bezpečnější a lepší než kouření, ale neměl by se podsouvat dětem,“ řekl Geoff Worsley ze Severního Walesu. Právě on přišel s peticí „Stop Children Vaping - More Regulation Now“, která získala více než stovku tisíc podpisů. „Rodiče jako já vyzývají vládu, aby jednala a chránila děti před vapingem a kouřením,“ uvedl Worsley.

Vaping na vzestupu

Vaping nabývá ve světě na popularitě. V roce 2011 bylo podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) na světě sedm milionů uživatelů e-cigaret a do sedmi let jejich počet stoupl na 41 milionů.

V roce 2021 vzrostl podle odhadů počet uživatelů e-cigaret na 55 milionů, upozornil web SingleCare. Tento trh aktuálně dosahuje 22 miliard dolarů. Největšími trhy s e-cigaretami jsou USA, Velká Británie a Japonsko.

E-cigarety jsou považovány za zdravější variantu klasických cigaret. Řada expertů se domnívá, že jsou zdravotní rizika elektronických cigaret oproti těm klasickým nižší o 95 procent. Jde však stále o příliš mladý a nedostatečně prozkoumaný vynález.

WHO v roce 2019 konstatovala, že podle vědeckých důkazů nejsou tyto výrobky méně škodlivé než klasické cigarety. Podle Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nejsou důkazy, že mohou e-cigarety pomoci lidem v odvykání od nikotinu.

Žádné bezpečné tabákové výrobky totiž neexistují. Americká televize CNN upozornila na několik studií, podle nichž představují e-cigarety zdravotní rizika. Jeden výzkum zjistil, že jsou méně účinné v odvykání než jiné k tomu určené výrobky.

Elektronické cigarety mohou podle jiných odborných prací produkovat řadu chemikálií zvyšujících rizika plicních a srdečních chorob. U dospívajících může podle odborníků dojít dokonce i k poškození mozku.