Vynález, který předběhl dobu o půl století

Jára Cimrman neuspěl, protože přicházel se svými vynálezy pozdě. Jiný vynálezce, tentokrát skutečný, pohořel naopak na tom, že se svým výtvorem přišel příliš brzy.

Sedmnáctého dubna 1963 přihlásil ve Spojených státech jistý pensylvánský obchodník Herbert A. Gilbert patent, který byl předchůdcem dnešní elektronické cigarety. Žádnou díru do světa s ním ale neudělal. To, co je dnes rostoucím byznysem, se tehdy nezdálo být rentabilní.

Gilbertův vynález obsahoval tekutinu, kterou zahřívala mašinka napájená z baterie, čímž vznikala pára. Malý černý hliníkový váleček se stříbrným náustkem se jmenoval "smokeless non-tobacco cigarette" (čili cigareta bez kouře a tabáku) a svým vzhledem a funkcí velmi připomínal dnešní elektronickou cigaretu.

V roce 1963 se v USA vykouřilo tou dobou rekordních 523 miliard cigaret, sám Gilbert s přehledem vytáhl dvě krabičky denně. Ve svém novém vynálezu spatřoval velký potenciál v boji proti nemocem způsobeným kouřením. Nabízel dokonce deset různých příchutí – od máty a rumu až po svou oblíbenou skořici. Zájem jeho současníků byl ale minimální.

Patent vypršel před několika desetiletími a jeho autor jej nikdy nedokázal zpeněžit a přesvědčit nějakou firmu, aby jeho vynález uvedla na trh. O půl století později se přitom elektronické cigarety staly miliardovým byznysem, ale Gilbert měl tehdy zkrátka smůlu. Hřát jej později mohlo snad jen to, že na jeho patent se odvolávali další vynálezci a jako svou inspiraci jej uváděl i čínský farmaceut Chan Li, který je považován za otce moderní elektronické cigarety.

Elektronické cigarety kouří ve světě kolem 46 milionů lidí. U nás jsou asi dva miliony kuřáků, přičemž e-cigarety pravidelně užívá pět procent dospělých a mezi mladistvými je tento podíl dokonce více než třikrát vyšší. Elektronické cigarety jsou sice zřejmě méně škodlivé než ty klasické, rozhodně je ale nelze označit za něco zdravého. Gilbert nicméně v tomto ohledu výčitky svědomí mít nemusel: Na rozdíl od těch současných byla ta jeho bez nikotinu.