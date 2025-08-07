Meghan Markle čelí ostré kritice za módní přešlapy, které zaujaly víc než její šaty!
7. 8. 2025 – 11:03 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Manželka prince Harryho bývá často označována za ikonu moderní elegance, ale ne vždy oprávněně. Možná je to tím, že se na rozdíl od ostatních členů královské rodiny nenechává svazovat přísnou etikou britského dvora a sází spíše na ležérní americký styl. Jenže právě tahle svobodomyslnost se jí ve světě módy občas vymstí.
Podle stylistky Mirandy Holder (Glamour UK) Meghan podceňuje význam správného střihu, proporcí a materiálů. „I značkové šaty mohou vypadat nevhodně, pokud nesedí postavě nebo nejsou správně upravené. V jejím případě tím často trpí celkový dojem,“ uvedla.
A právě v těchto detailech se rozhoduje, zda celek působí jako promyšlený look nebo jen jako náhodný výběr ze skříně. Dlouhé kalhoty tahající se po zemi, zmačkané látky, špatně padnoucí šaty bez podprsenky či volba obuvi, která outfit spíše kazí než doplňuje, to vše jsou chyby, které Meghan podle stylistů opakuje s překvapující pravidelností. A přitom by stačilo tak málo správná úprava a důraz na detail či dobrý stylista.
Meghan a její nepochopitelný odpor vůči střihu na míru
Jako vévodkyně a žena s přístupem k těm nejlepším návrhářům světa by si Meghan mohla dovolit šaty upravené přesně na míru své postavě. Přesto právě v této oblasti často naráží a veřejnost si toho všímá. Jedním z nejkomentovanějších přešlapů byly výrazné červené šaty značky Carolina Herrera, které oblékla v roce 2021 na galavečer Salute to Freedom v New Yorku.
Šaty měly být poctou moderní eleganci, ale kvůli špatně padnoucímu střihu v oblasti hrudníku působily spíš nešikovně a nevyváženě. Kritici (např. Daily Mail, Page Six) upozornili na příliš hluboký výstřih a nedostatečně vyztužený živůtek, který deformoval siluetu. Přesto Meghan model zvolila s očividným sebevědomím a ačkoli to oceňujeme, z hlediska stylu to nebyl.
Paradox královského stylingu bez žehličky
U členky královské rodiny byste očekávali dokonalost v každém detailu, obzvlášť pokud jde o reprezentativní vystupování před objektivy celého světa. V případě Meghan Markle však opakovaně překvapil jeden nepřehlédnutelný nedostatek: zmačkané oblečení. A nejde jen o civilní outfity nebo momentky z cest. Jak upozornil Daily Mail, dokonce i ikonické svatební šaty z dílny Clare Waight Keller pro módní dům Givenchy, které Meghan oblékla v květnu 2018, měly podle některých kritiků v přímém přenosu nechtěně "pomačkaný" vzhled.
Podobná situace se pak opakovala i při dalších oficiálních příležitostech, například během cesty po Jižní Africe, kde si oblékla světle modré šaty značky Veronica Beard. Přestože byl střih elegantní, dojem pokazil viditelně nevyžehlený materiál. Módní odborníci se shodují, že i drobný stylingový přešlap, jako jsou zmačkané šaty, může snadno narušit celkový dojem a působit nedbale – obzvlášť u ženy, která bývá často prezentována jako módní ikona.
Provokace nebo nepochopení etikety? Módní rebelie proti královským pravidlům
Britská monarchie má přísně stanovený dress code, který není jen otázkou vkusu, ale i symbolického vyjádření úcty k tradici, místu a příležitosti. Meghan Markle si však tato pravidla zjevně vykládala po svém. Nejednou tímto gestem rozvířila hladinu veřejné i mediální debaty.
Podle expertů na královský protokol (např. The Telegraph a Harper’s Bazaar) Meghan čelila kritice například za výběr šatů od Diora při křtu svého syna Archieho v roce 2019. I když model působil elegantně, některá média považovala za nevhodné, že jako členka britské královské rodiny neupřednostnila britského návrháře, jak bývá při podobných příležitostech zvykem.
K jiné módní kontroverzi došlo už o rok dříve, a to při křtu prince Louise, syna Kate a Williama. Meghan tehdy zvolila olivově zelené šaty od Ralpha Laurena, které podle stylistů i novinářů z (Daily Mail, Express) neodpovídaly tradičnímu dress codu, ten pro tuto událost mimochodem doporučuje světlé, pastelové tóny symbolizující radost a nový život.
Špatně zvolené spodní prádlo pod drobnohledem
U žen v královských kruzích se očekává, že budou zvládat etiketu do posledního detailu a to platí i pro výběr spodního prádla. Přesto Meghan Markle několikrát ukázala, že ani špičkový šatník a přístup ke stylistům nezaručují bezchybný výsledek.
Jedním z nejčastěji diskutovaných momentů se stal její výstup v Dublinu během cesty do Irska v roce 2018. Zvolila tehdy elegantní šaty od Rolanda Moureta, které měly rafinovaný střih i barvu, ale selhaly v jednom klíčovém bodě: materiál a střih zvýraznily kontury podprsenky natolik, že to přehlušilo celkový dojem outfitu. Módní kritici si neodpustili poznámku, že s jinou volbou spodního prádla by šlo o naprosto dokonalý look (Daily Mail, Hello!).
Ještě větší pozornost vzbudila Meghan během oficiálního turné po Novém Zélandu v říjnu téhož roku. V šatech Givenchy s průsvitnou sukní, které oblékla při přivítání na památníku Pukeahu National War Memorial, se ve slunečním světle rýsovaly nejen linie spodního prádla, ale i holé nohy. A zatímco jedni obdivovali odvahu kombinovat minimalistický střih s odlehčeným materiálem, jiní poukazovali na to, že pro události tohoto typu by měla být zvolena podšívka nebo diskrétnější prádlo.
Stylisté se shodují: sebemenší stylingový přešlap, zejména u reprezentativní osoby, se v přímém přenosu rychle promění v titulky po celém světě. Meghan se tak nechtěně stala důkazem toho, že elegance začíná u základní vrstvy, spodní prádlo může být nenápadné, ale nikdy zanedbatelné.
Meghan Markle nedodržela nepsaná pravidla elegance i s oblíbenou džínovinou
Jako rodačka z Kalifornie si Meghan Markle denim oblíbila a často ho zařazuje do svých veřejných outfitů. Jenže zatímco v Americe jsou džíny chápány jako znak ležérního šarmu, v britském královském prostředí může taková volba snadno působit nepatřičně. A právě v tom se Meghan opakovaně střetla s očekáváním.
Jedním z nejzmiňovanějších momentů byl podle vzpomínek prince Harryho (Spare, 2023) den, kdy Meghan poprvé neformálně potkala královnu Alžbětu II. Věřila, že půjde pouze o rodinné setkání bez formálnosti, a tak se oblékla do džínů a svetru. Nakonec však došlo ke spontánnímu seznámení s panovnicí a Meghan se prý cítila velmi nepříjemně kvůli svému neformálnímu oblečení.
Dalším problematickým denimovým momentem byl podle stylistů její outfit na Invictus Games v Haagu v dubnu 2022. Přestože stylově kombinovala značkovou bundu od Celine, pilotní brýle od Lindy Farrow a baleríny Chanel, výsledný dojem rušily úzké džíny značky Revolve. Ty byly navíc nedbale ohrnuté, což podle kritiků (Glamour, The Independent) působilo neuspořádaně a nedotaženě.
Ani Wimbledon v roce 2019 se neobešel bez komentářů. Meghan zvolila džíny a bílou košili, což sice není porušením oficiálního dress codu, ale na akci, která je dlouhodobě spojená s noblesní atmosférou a sofistikovanými outfity, působil denim jako nezvaný host. Módní experti pro The Telegraph poznamenali, že v prostředí, kde se očekává elegance v duchu britské tradice, může i pohodlný styl působit rušivě.