Tohle nejsou obyčejné ruce. Díky nim si vydělává jako hollywoodská hvězda
9. 11. 2025 – 7:48 | Zpravodajství | Alex Vávra
Avisha Tewani z New Yorku se živí tím, že ukazuje své ruce. Díky nim si vydělává až 70 tisíc korun denně, spolupracuje s luxusními značkami a svůj život přizpůsobila jedinému cíli – udržet své ruce v dokonalém stavu.
Pětatřicetiletá Avisha Tewani z New Yorku si vydělává částky, o kterých se většině lidí ani nesní – až 3 000 dolarů denně, tedy přibližně 70 tisíc korun. Stačí jí k tomu jediné – její ruce. Díky nim spolupracuje s některými z nejznámějších značek světa, jako jsou Dior, Chanel, Starbucks, Coca-Cola, Absolut Vodka nebo Kylie Cosmetics.
Do modelingu se dostala poměrně náhodou. V roce 2020 pomáhala příbuznému při focení zásnubních a snubních prstenů. Ten jí tehdy řekl, že má dlouhé prsty a krásné nehty a že by to mohla zkusit profesionálně. Avisha si otevřela internet, zadala do vyhledávače heslo „modelka rukou New York City“ a kontaktovala prvního agenta, kterého našla. Už během prvního nebo druhého týdne po podpisu smlouvy dostala první nabídky práce.
Předtím pracovala jako stylistka na volné noze – práci, kterou dělá i dnes, vedle vlastního podnikání a modelingu. Od chvíle, kdy v srpnu 2020 podepsala smlouvu s agentkou, se její kariéra rozjela neuvěřitelnou rychlostí. Dnes spolupracuje s několika agenturami, které se zaměřují na různé části těla. Kromě rukou fotí také své nohy, chodidla, uši a krk. „Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového může být skutečnou kariérou,“ říká, „ale poptávka po detailech těla je obrovská, hlavně v reklamě a ve světě luxusních produktů.“
Když modeling rukou není tak jednoduchý, jak vypadá
Ačkoli to může působit jednoduše, focení rukou rozhodně není jen o tom držet hrnek nebo rtěnku. Klienti často sami nevědí, co přesně chtějí, a proto se spoléhají na kreativitu modelky. Ta musí produkt ukázat tak, aby vypadal atraktivně, aby bylo vidět logo značky a aby zároveň ruka působila elegantně a přirozeně. Někdy má značka k dispozici jen jeden nebo dva otevřené vzorky, třeba rtěnky, takže je potřeba, aby bylo všechno perfektní hned napoprvé.
Focení může trvat od dvou do dvanácti hodin a na place bývá pět až pětatřicet lidí. Termíny se často potvrzují až na poslední chvíli, klidně i v sedm ráno v den focení. „Je to opravdu náročné,“ říká Avisha, „ale tahle práce mě baví. Každý den je jiný a člověk se neustále učí nové věci.“
Za jednu z nejzajímavějších zkušeností považuje valentýnské focení pro Chanel. Práce trvala dva dny, během kterých jí několikrát měnili manikúru, aby odpovídala různým záběrům. Finální fotografie byla velmi poetická – Avisha na ní držela v rukou bílou holubici.
Ruce jako nástroj i závazek
Kvůli práci musela Avisha zásadně změnit svůj životní styl. Přestala jezdit na kole, protože už dříve měla nehody, při kterých si zlomila loket i zápěstí. Takové riziko si už nemůže dovolit. Stejně tak se musela rozloučit s boxem, který milovala jako cvičení, ale mohl by její ruce poškodit. Když cvičí, nosí rukavice, aby se jí netvořily mozoly, a rukavice používá i při mytí nádobí. Dřív je nenosila, dnes už bez nich na domácí práce ani nepomyslí. Přesto říká, že to s opatrností nepřehání – zná modelky, které chodí v rukavicích celý den, ale sama se snaží zachovat si trochu normálního života.
Před každým focením věnuje den přípravě rukou – nechává si udělat manikúru přesně podle přání klienta a během dne dává pozor na každý pohyb. I drobný škrábanec nebo odlomený nehet by mohly znamenat zrušení zakázky. „Musím být neustále ve střehu,“ říká. „Plánuji i obyčejné věci tak, abych si ruce zachovala v perfektním stavu.“
Honoráře se pohybují od 300 do 3 000 dolarů za den, tedy od sedmi do sedmdesáti tisíc korun. V případě velkých reklamních kampaní pro mezinárodní značky dostává ještě poplatek za užití fotografií. I když má někdy nižší základní sazbu, díky těmto bonusům si vydělá stejně nebo dokonce víc.
Úspěch díky přirozenosti a univerzálnímu vzhledu
Avisha věří, že její úspěch není jen v péči o ruce, ale i v jejím vzhledu. Říká, že v současnosti je pro modeling velkou výhodou mít střední odstín pleti. Mnoho značek totiž hledá nejednoznačný, univerzální typ krásy, který působí přirozeně a oslovuje široké publikum. „Všechno se mění,“ říká, „a právě teď je pro lidi s mým vzhledem ideální doba.“ Díky tomu dostává více práce a je za to velmi vděčná.
Ačkoli si Avisha vydělává na živobytí jedinou částí těla, bere svou práci vážně a s respektem. Každý detail hraje roli, každý pohyb může rozhodnout o výsledku. „Není to jen o kráse,“ vysvětluje. „Je to o disciplíně, pečlivosti a trpělivosti. Moje ruce mě živí – a já se o ně starám jako o to nejcennější, co mám.“