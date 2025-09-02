Velké přiznání Meghan Markle: Povinné každodenní nošení tělových punčocháčů považovala za neupřímné a pokrytecké
2. 9. 2025 – 12:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Bývalá herečka a vévodkyně Meghan Markle (44) nedávno přiznala, že ji během působení v královské rodině nejvíce trápil povinný módní předpis v podobě neustálého nošení tělových punčocháčů. Tento prvek královského protokolu podle ní působil neautenticky a připravoval ji o pocit sebevědomí.
Když se v roce 2020 rozhodli udělat radikální krok a odstoupit od oficiálních povinností, působilo to jako otřes, který britská monarchie dlouho nezažila. Harry a Meghan se tehdy vzdali komfortu i okovů královského protokolu a zamířili za oceán. Našli útočiště v kalifornském Montecitu, kde si vybudovali nový život daleko od královských paláců, ale stále pod drobnohledem veřejnosti. Ve svém panství dnes vychovávají dvě děti – šestiletého Archieho a čtyřletou Lilibet a snaží se balancovat mezi touhou po soukromí a realitou, že jejich jména i příběhy svět nikdy nepřestane sledovat.
Meghan otevřeně popsala, jak se v královské rodině cítila spoutaná tradicemi, které považovala za pokrytecké
Meghan Markle se nedávno objevila v americkém pořadu The Circuit with Emily Chang, kde otevřeně promluvila o svých zkušenostech z období života v britské královské rodině. Králova snacha přiznala, že přísná etiketa a dlouholeté tradice aristokracie pro ni byly často těžko snesitelné. „Byla jsem zvyklá na svobodu projevu, a najednou jsem se ocitla v prostředí, kde i ty nejmenší detaily – od oblékání až po veřejné vystupování – podléhaly přísným pravidlům,“ odpověděla.
Moderátorka Emily Chang se během rozhovoru zeptala, zda pro ni nebylo obtížné balancovat mezi tím, aby působila přístupně a lidsky, a zároveň naplňovala očekávání, která se pojí s titulem vévodkyně. Meghan na to reagovala: „Dnes už se cítím mnohem svobodnější a víc sama sebou. Před pár lety to ale bylo jiné, protože jsem nemohla být tak otevřená. Musela jsem například pořád nosit tělové punčocháče, což mi připadalo neautentické a vzdálené mé vlastní představě o stylu.“
Tento drobný detail pro ni znamenal velký tlak
Jak uvedl magazín People i New York Post, právě tento drobný, ale neustále připomínaný detail se pro Meghan stal symbolem tlaku, který cítila. V současnosti žije s princem Harrym a jejich dvěma dětmi v kalifornském Montecitu, kde se snaží budovat novou identitu nezávislou na britské monarchii a její přísné tradici.
Podle Meghan Markle tento drobný detail výmluvně charakterizoval celé její působení v královské rodině. Přiznala, že se necítila sama sebou, když byla nucena dodržovat pravidla oblékání, která jí připadala zastaralá a neautentická. „Upřímně, nebyla jsem to já. Punčocháče jsem nenosila od filmů z osmdesátých let a působilo to trochu neupřímně,“ uvedla. Sama dodala, že i když jde o zdánlivě malicherný příklad, dokonale vystihuje atmosféru, v níž se musela pohybovat. „Pokud se chcete oblékat tak, jak vám to vyhovuje, mluvit pravdu a být v daném prostoru upřímní, musíte se ve své kůži cítit dobře,“ uzavřela vévodkyně.
Avšak sama Meghan tato pravidla často porušovala
Britský tisk po Meghaniných slovech připomněl, že vévodkyně ze Sussexu ne vždy dodržovala přísné protokolární předpisy. Během pobytu v Británii byla totiž opakovaně zachycena fotografy i s odhalenýma nohama, tedy bez punčocháčů, což média využila jako kontrast k jejím současným výtkám.
Připomněly zároveň i zásadní zlom z roku 2020, kdy Meghan a princ Harry oznámili svůj odchod z oficiálních povinností a s dětmi se přestěhovali do Kalifornie. Vévodkyně se navíc nedávno dostala opět na titulky novin, kde podle zahraničních médií byla zaskočená skutečností, že neobdržela pozvání na okázalou svatbu Jeffa Bezose a Lauren Sanchezové v Benátkách, kterou média označovala za “svatbu století“.