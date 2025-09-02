Dnes je úterý 2. září 2025., Svátek má Adéla
2. 9. 2025 – 12:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Velké přiznání Meghan Markle: Povinné každodenní nošení tělových punčocháčů považovala za neupřímné a pokrytecké
zdroj: Profimedia
Bývalá herečka a vévodkyně Meghan Markle (44) nedávno přiznala, že ji během působení v královské rodině nejvíce trápil povinný módní předpis v podobě neustálého nošení tělových punčocháčů. Tento prvek královského protokolu podle ní působil neautenticky a připravoval ji o pocit sebevědomí.

Když se v roce 2020 rozhodli udělat radikální krok a odstoupit od oficiálních povinností, působilo to jako otřes, který britská monarchie dlouho nezažila. Harry a Meghan se tehdy vzdali komfortu i okovů královského protokolu a zamířili za oceán. Našli útočiště v kalifornském Montecitu, kde si vybudovali nový život daleko od královských paláců, ale stále pod drobnohledem veřejnosti. Ve svém panství dnes vychovávají dvě děti – šestiletého Archieho a čtyřletou Lilibet  a snaží se balancovat mezi touhou po soukromí a realitou, že jejich jména i příběhy svět nikdy nepřestane sledovat.

Meghan Markle and Prince Harry zdroj: Profimedia

Meghan otevřeně popsala, jak se v královské rodině cítila spoutaná tradicemi, které považovala za pokrytecké

Meghan Markle se nedávno objevila v americkém pořadu The Circuit with Emily Chang, kde otevřeně promluvila o svých zkušenostech z období života v britské královské rodině. Králova snacha přiznala, že přísná etiketa a dlouholeté tradice aristokracie pro ni byly často těžko snesitelné. „Byla jsem zvyklá na svobodu projevu, a najednou jsem se ocitla v prostředí, kde i ty nejmenší detaily – od oblékání až po veřejné vystupování – podléhaly přísným pravidlům,“ odpověděla.

Moderátorka Emily Chang se během rozhovoru zeptala, zda pro ni nebylo obtížné balancovat mezi tím, aby působila přístupně a lidsky, a zároveň naplňovala očekávání, která se pojí s titulem vévodkyně. Meghan na to reagovala: „Dnes už se cítím mnohem svobodnější a víc sama sebou. Před pár lety to ale bylo jiné, protože jsem nemohla být tak otevřená. Musela jsem například pořád nosit tělové punčocháče, což mi připadalo neautentické a vzdálené mé vlastní představě o stylu.

Meghan a Harry zdroj: Profimedia

Tento drobný detail pro ni znamenal velký tlak

Jak uvedl magazín People i New York Post, právě tento drobný, ale neustále připomínaný detail se pro Meghan stal symbolem tlaku, který cítila. V současnosti žije s princem Harrym a jejich dvěma dětmi v kalifornském Montecitu, kde se snaží budovat novou identitu nezávislou na britské monarchii a její přísné tradici.

Podle Meghan Markle tento drobný detail výmluvně charakterizoval celé její působení v královské rodině. Přiznala, že se necítila sama sebou, když byla nucena dodržovat pravidla oblékání, která jí připadala zastaralá a neautentická. „Upřímně, nebyla jsem to já. Punčocháče jsem nenosila od filmů z osmdesátých let a působilo to trochu neupřímně,“ uvedla. Sama dodala, že i když jde o zdánlivě malicherný příklad, dokonale vystihuje atmosféru, v níž se musela pohybovat. „Pokud se chcete oblékat tak, jak vám to vyhovuje, mluvit pravdu a být v daném prostoru upřímní, musíte se ve své kůži cítit dobře,“ uzavřela vévodkyně.

Meghan zdroj: Profimedia

Avšak sama Meghan tato pravidla často porušovala

Britský tisk po Meghaniných slovech připomněl, že vévodkyně ze Sussexu ne vždy dodržovala přísné protokolární předpisy. Během pobytu v Británii byla totiž opakovaně zachycena fotografy i s odhalenýma nohama, tedy bez punčocháčů, což média využila jako kontrast k jejím současným výtkám. 

Připomněly zároveň i zásadní zlom z roku 2020, kdy Meghan a princ Harry oznámili svůj odchod z oficiálních povinností a s dětmi se přestěhovali do Kalifornie. Vévodkyně se navíc nedávno dostala  opět na titulky novin, kde podle zahraničních médií byla zaskočená skutečností, že neobdržela pozvání na okázalou svatbu Jeffa Bezose a Lauren Sanchezové v Benátkách, kterou média označovala za “svatbu století“.

