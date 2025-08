Nevybrali si ji náhodou!: Proč se Kate a William oblékají do modré?

6. 8. 2025

Rodinný snímek prince z Walesu pořízený k příležitosti Dne otců obletěl svět a znovu potvrdil, že veřejnost sleduje každý detail královské prezentace. Tentokrát však nejde jen o roztomilost záběru ani o srdečné objetí otce se třemi dětmi. Co odborníkům neuniklo, je dokonale sladěná barevná paleta. Princ William i jeho děti oblékli tóny modré a světle modré. Jak potvrzují stylisté i znalci královského protokolu, v královské rodině není nic ponecháno náhodě, a výběr barev už vůbec ne.

Podle módní expertky Rosie Hartové, autorky knihy Královský šatník: Velmi módní historie monarchie, se modré tóny staly jakýmsi vizuálním podpisem prince a princezny z Walesu. Tento barevný kód podle ní slouží nejen k podtržení jejich elegance, ale i k jemnému oddělení jejich rodiny jako samostatné, soudržné jednotky uvnitř širší královské struktury. Modrá zde symbolizuje stabilitu, důvěru a kontinuitu – hodnoty, které se William s Kate dlouhodobě snaží reprezentovat nejen v očích veřejnosti, ale i uvnitř samotné monarchie.

Barva, která spojuje tradici s budoucností

Není to tak, že by modrou nosili denně, ale právě tento odstín si Kate a William vybírají nejčastěji. A rozhodně nejde jen o stylový vkus. Jak upozorňuje módní expertka Rosie Hartová v knize Královský šatník: Velmi módní historie monarchie, modrá barva se stala vizuální zkratkou jejich hodnot. Ztělesňuje klidnou sílu, respekt k tradicím i ochotu otevírat se současnosti. „Na rozdíl od výrazné královské červené nebo pompézní fialové působí modrá uměřeně, přístupně a nadčasově,“ vysvětluje Hart. Právě proto ji manželé z Walesu zvolili jako barevný symbol své vize – stát se mostem mezi dědictvím monarchie a její novodobou, moderní podobou.

Budoucí královna v modrém: Jak si Kate Middleton vybudovala vlastní barevnou identitu

Když se Kate poprvé objevila na veřejnosti po oznámení zásnub, nebyla to jen její krása, co upoutalo pozornost – byly to především temně modré šaty Issa, které se okamžitě zapsaly do módní historie. Stejně jako safírový prsten, jenž kdysi patřil princezně Dianě. Od té chvíle se modrá barva stala neoddělitelnou součástí vizuální identity nové princezny.

Modrá není jen barvou klidu a důvěry a královské krve, ale v jejím případě je to vědomě zvolený symbol kontinuity, elegance a královské důstojnosti. Na prvním oficiálním portrétu z roku 2013 oblékla inkoustově modrou halenku, zatímco při oslavách desátého výročí svatby zvolila jemné květinové šaty ve studeném odstínu, dokonale sladěné s Williamovým svetrem. Na velikonoční mši ve Windsoru v roce 2022 se celá rodina představila v různých tónech modré – od královské po pudrovou.

Tímto promyšleným stylingem Kate navazuje na tradici královských žen, které "modré" přisuzovaly výjimečné místo. Královna Alexandra, Marie i královna matka měly pro tento ušlechtilý odstín slabost.

Zelená jako znak nezávislosti: Náhoda, nebo promyšlený tah Meghan a Harryho?

Zatímco Kate a William systematicky budují svou identitu prostřednictvím odstínů modré, Meghan a Harry si zjevně zvolili jinou cestu a jinou barvu. Zelená, která se v jejich šatníku opakovaně objevuje u významných veřejných vystoupení, není jen stylovou volbou, ale také promyšleným vizuálním symbolem.

Už při svém posledním vystoupení coby členové britské královské rodiny v roce 2020 zvolila Meghan zářivě zelený model s pláštěm od Emilie Wickstead, zatímco Harry ladil do tónu s podšívkou saka v identické barvě. Ještě výrazněji pak působila jejich koordinace během focení pro magazín TIME v roce 2021, kdy oba oblékli odstíny smaragdové a olivové. Zelená je tradičně spojována s růstem, obnovou a rovnováhou a v případě Sussexů symbolizuje také odklon od monarchie směrem k vlastnímu hlasu a svobodné značce. Jejich barva mluví stylově a jasně: „Jsme svoji a jdeme po vlastní cestě.“