Devětkrát v nich oslnila svět: Dnes se šaty princezny Diany draží za miliony

3. 8. 2025 – 13:32 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Princezna, která se nebála si vzít jeden model několikrát na sebe a přesto v něm pokaždé zazářila. Šaty, které si Lady Diana oblékla hned devětkrát, se teď staly senzací aukční síně. Jejich cena vystřelila do nebeských částek a jen potvrdila, že styl královny lidských srdcí má i po letech neotřesitelnou hodnotu.

V červnu 2025 se v Beverly Hills uskutečnila dosud největší módní aukce věnovaná princezně Dianě. Renomovaná aukční síň Julien’s Auctions nabídla více než 300 oděvů a módních doplňků, které kdysi nosila ikona britské monarchie a stylu. Vzácné šaty, kostýmy i večerní róby reprezentovaly různé etapy jejího života od formálních královských povinností až po civilnější výstupy po rozvodu s princem Charlesem. O zájem nebyla nouze, podle oficiálního prohlášení aukční síně šlo o největší a nejkomplexnější sbírku módních artefaktů, která kdy byla princezně z Walesu věnována. Výsledné částky za jednotlivé kousky potvrdily, že kult princezny Diany stále žije nejen v srdcích veřejnosti, ale i v hodnotě jejího šatníku.

zdroj: People

Největší aukce šatníku princezny Diany nabídla luxusní výběr kabelek, šatů i bot

Aukce Julien’s Auctions, nabídla nejen rekordní počet položek spojených s princeznou Dianou, ale i výjimečnou rozmanitost. Vystaveny byly elegantní klobouky, večerní šaty, lodičky slavných módních domů, ale i sportovní kousky, které odhalují Dianinu civilnější stránku. Mezi hlavní lákadla patřily krémové večerní šaty z vyšívaného hedvábí, které pro princeznu navrhla dvorní návrhářka Catherine Walker při její cestě do Saúdské Arábie v roce 1986, jejich finální cena se vyšplhala na téměř 400 000 eur. Zájem vzbudily i žluté květované šaty od Bruce Oldfielda, které se prodaly za více než 200 000 eur, či ikonické lodičky Chanel.

Zvláštní pozornost přitáhla také červená lyžařská kombinéza značky Head – připomínka Diany jako matky, která trávila čas se svými syny i na sjezdovkách. Přesto se největší senzací staly šaty, které původně nepatřily mezi hlavní taháky aukce. Nenápadný model, u kterého odborníci neočekávali vysoké příhozy, nakonec překvapil celý sál a ukázal, jak hluboký vztah mají sběratelé i fanoušci k módnímu odkazu princezny lidských srdcí.

zdroj: Marie Claire

O rekordní částky se postaraly nejen večerní šaty, ale i nenápadná mikina a civilní modely

Zatímco do dražby mířily desítky luxusních rób a módních doplňků, skutečný rozruch vyvolaly i zdánlivě obyčejné kousky. Květinové šaty od Bellville Sassoon, které Diana oblékala při návštěvách nemocnic, se prodaly za 520 000 dolarů. Jejich novou majitelkou se stala Renae Plant, kurátorka The Princess Diana Museum, která kvůli nákupu několika ikonických předmětů dokonce sáhla po čtvrté hypotéce. Nečekaným hitem aukce se stala také červená mikina s logem British Lung Foundation, vydražená za více než 220 000 dolarů. I tyto civilní oděvy potvrdily, že princezna zůstává navždy spojena nejen s elegancí, ale i opravdovostí a soucitem.

Možná právě v tom je to kouzlo. Diana zůstává blízká i po všech těch letech, nejen kvůli titulům a módním ikonám, ale protože jsme v ní viděli ženu, která dokázala být silná i zranitelná, vzdálená i lidská. Její šaty nejsou jen luxusními kousky, ale střípky vzpomínek, emocí a okamžiků, které s ní svět prožil. A když se dnes prodávají za miliony, nejsou to jen textilie s cenovkou. Jsou to křehké fragmenty příběhu, který si pořád neseme v srdci.