Rozhodnutí libanonské vlády odzbrojit Hizballáh je hříchem, uvedlo hnutí
7. 8. 2025 – 10:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rozhodnutí libanonské vlády zbavit hnutí odporu proti Izraeli zbraní je velkým hříchem, uvedlo dnes v prohlášení šíitské militantní hnutí Hizballáh, jehož se úterní rozhodnutí vlády odzbrojit do konce letošního roku nestátní ozbrojené skupiny týká především.
Tento krok je podle Hizballáhu důsledkem amerického diktátu, poškozuje suverenitu Libanonu a uvolní ruce Izraeli k akcím proti Libanonu. Hnutí proto bude rozhodnutí vlády ignorovat, píše server stanice Al-Manár, která je s Hizballáhem spjatá.
"K tomuto rozhodnutí proto budeme přistupovat, jako by neexistovalo", cituje stanice z prohlášení. Vůdce hnutí Naím Kásim již v úterý řekl, že odmítá jednat o předání zbraní, dokud trvá izraelská agrese.
Libanonský prezident Joseph Aún, jenž před svým zvolením do úřadu v lednu působil jako šéf libanonské armády, a premiér Naváf Salám se snaží využít výrazného oslabení Hizballáhu v důsledku konfliktu s Izraelem k prosazení státního monopolu na držení zbraní. Libanonské vedení čelí tlaku USA a Izraele, aby tento proces urychleně zahájilo, a zároveň tlaku Hizballáhu a jeho politických spojenců, kteří se proti odzbrojení zásadně staví.
Dlouholetý spojenec Hizballáhu a jeho důležitý dodavatel zbraní Írán dnes uvedl, že poslední slovo ohledně případného odevzdání zbraní bude mít šíitské hnutí. "Na dálku (Hizballáh) podporujeme, ale nezasahujeme do jeho rozhodnutí," uvedl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Podle něj se libanonskému hnutí daří obnovovat své kapacity po vlně izraelských úderů z loňského roku.
Dlouholetý konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem se vyostřil 8. října 2023. Hizballáh tehdy začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit palestinské teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih Izraele. Konflikt eskaloval loni v září, izraelská armáda od té doby podnikala na libanonské území četné letecké údery a loni 1. října zahájila pozemní invazi do jižního Libanonu. Izrael zabil velkou část vedení hnutí včetně dlouholetého vůdce Hasana Nasralláha a omezil bojové a operační možnosti hnutí. Při izraelských úderech zahynulo v průběhu konfliktu podle listopadových údajů libanonského ministerstva zdravotnictví 3820 osob.
Boje utlumila až dohoda o příměří uzavřená v listopadu, jež měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a konec vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu. Izraelská armáda ale v jižním Libanonu dále zůstává v pěti oblastech, které považuje za strategické, a opakovaně podniká letecké údery v různých částech země. Izraelské letectvo také pravidelně v různých částech země provádí vzdušné údery proti cílům, které jsou podle něj spjaté s Hizballáhem.