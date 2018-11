Mayovou nejspíš čeká hlasování o nedůvěře. Novým ministrem pro brexit je Stephen Barclay

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Konzervativci v britském parlamentu již prý shromáždili dostatek podpisů, aby mohli vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry premiérce Therese Mayové. U některých vrcholných politiků má však Mayová zastání. Dnes byl také jmenován nový ministr pro brexit Stephan Barclay.

Barclay, dosud zastával post náměstka na ministerstvu zdravotnictví. Na rozdíl od svých předchůdců bude mít Barclay ale jiné úkoly, věnovat se bude především domácí přípravě na brexit. Další jednání s EU bude do mimořádného summitu EU vést osobně premiérka Mayová.

Pokud jí však bude vyslovena nedůvěra, musela by Mayová skončit i jako premiérka. K uspořádání hlasování konzervativních poslanců je zapotřebí, aby o to požádalo nejméně 48 z nich (tedy 15 procent), a podle portálu BrexitCentral a televize Sky News již tohoto počtu bylo dosaženo.

Deník The Daily Telegraph uvedl jako možné datum hlasování příští úterý. Odpůrci Mayové by museli pro její sesazení získat podporu většiny z aktuálních 315 konzervativních poslanců. Pokud by ale Mayová případné hlasování ustála, znamenalo by to podle analytiků posílení její pozice. Na základě nynějších pravidel by totiž konzervativci v takovém případě příštích 12 měsíců nemohli hlasování o nedůvěře opakovat.

Pozitivním signálem pro britskou premiérku je to, že po čtvrtečních odchodech ministra pro brexit Dominica Raaba a ministryně práce Esther McVeyové, dnes žádné rezignace nepřišly. Ve vládě zůstává i ministr životního prostředí Michael Gove, jehož odstoupení bylo podle médií po schválení předběžné brexitové dohody na spadnutí. Gove řekl, že Mayové naprosto důvěřuje. Podle britských novinářů se nejspíše domnívá, že z pozice ve vládě stále může výslednou podobu brexitu zkorigovat.

Ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox se pak jako dosud první z euroskeptických členů vlády postavil za plán premiérky Mayové, když prohlásil, že jakákoli dohoda s Bruselem je lepší než nespořádaný odchod Británie z EU. Ve funkcích kromě něj a Govea údajně zůstávají i další tři členové vlády, kteří dříve vyjadřovali výhrady k dojednaným podmínkám brexitu. Zároveň po Raabově odchodu stále není jasný osud rezortu pro vystoupení z Unie.

Předsedkyně vlády mezitím pokračovala v obhajobě návrhu "rozvodové smlouvy", když ráno půl hodiny odpovídala na dotazy zástupců veřejnosti ve vysílání rozhlasové stanice LBC. Zopakovala, že předložený dokument je tím nejlepším, co mohl Londýn s Bruselem dojednat. Dojednán prý byl tak, aby Británie přestala podléhat pravidlům EU s koncem roku 2020. Dodala mimo jiné, že během vyjednávání nečinila ústupky jen britská strana.

Kritici Mayové rovněž nezaháleli a například bývalý ministr pro brexit David Davis v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC označil aktuální návrh za příšerný. Jeho někdejší náměstek Steve Baker pak prohlásil, že pokud se o dohodě bude hlasovat v parlamentu, premiérka souboj prohraje.

Britské deníky dnes psaly o odhodlání nebo až tvrdohlavosti, které Mayová tváří v tvář hrozící občanské válce ve vlastní straně prokazuje. Také však rozebíraly ožehavost její současné situace a rýsující se konflikt se Severoirskou unionistickou stranou, o jejíž podporu se menšinová konzervativní vláda v britském parlamentu opírá. Podle komentáře webu inews nyní mezi Mayovou a parlamentem nastává hra kdo z koho. "Připoutejte se, tohle je jen začátek," avizoval.