Proč dal Trump padáka šéfovi diplomacie?

Británie trvá na ultimátu, aby Rusko do půlnoci vysvětlilo, jak se do země dostala armádní nervová látka Novičok, která podle Londýna otrávila bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcer u. Řekl to dnes britský ministr zahraničí Boris Johnson.

Do výstražné stávky na obranu společenských a ústavních hodnot v Česku se ve čtvrtek zapojí studenti z více než stovky vysokých a středních škol po celé zemi. V poledne vyjdou na půl hodiny ze školních budov, aby dali najevo nesouhlas s přístupem nejvyšších politických činitelů k ústavě.

Osobní auto v úterý u obchodního centra v pražské Hostivaři srazilo čtyři chodce. Jedna žena a jeden muž i přes pomoc záchranářů zemřeli, další dvě ženy ve věku 72 a 63 let byly zraněny.

16:35