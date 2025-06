Akční filmy v době socialismu. Znáte tyhle?

6. 6. 2025 – 11:28 | Magazín | Tamara Černá

Železná opona navzdory představám nepředstavovala neproniknutelnou kulturní hradbu.

Ačkoliv byl Západ oficiálně nepřítelem, jeho hrdinové měli v srdcích mnoha československých diváků čestné místo. Svalnatí borci, rychlá auta, odvážné přestřelky – to vše, co k akčnímu filmu patří, lákalo publikum už dávno před rokem 1989. A i když byl výběr pečlivě kontrolovaný, pár kulkami nabitých filmů si přece jen cestu do kin našlo.

Socialistická akce? Spíš volná inspirace s lokálním nádechem

Domácí produkce se akčnímu žánru věnovala jen okrajově – většinou šlo o „filmy se špetkou napětí“, které kombinovaly kriminální zápletku s morálním poselstvím. I tak ale vznikly snímky, které se snažily přiblížit západnímu stylu.

1. Případ pro začínajícího kata (1970)

Ne úplně akční, ale s dusnou atmosférou, tajemstvím a nádechem bizarního thrilleru. Poetika šílenství a útěku, která dokázala uhranout i náročnější publikum.

2. Parta hic (1976)

I když jde primárně o komedii, film čerpá z motivů klasického „mužského filmu“. Kolektiv zedníků, soupeření, vůdcovství – a hlavně spousta odhodlání. Ve své době populární i díky chlapáckému obsazení. Pokud byste dělali socialistickou verzi Expendables, vypadala by takhle.

3. Rukojmí v Bella Vista (1980)

Výjimečně napínavý film, který se odehrává v zahraničním prostředí – o únosu československého lékaře v Latinské Americe. Atmosféra připomínala špionážní napínáky a byla vnímána jako jedna z mála domácích „akčních“ výjimek.

Západní akce: Pečlivě dávkovaná nálož

Když se do kin dostal západní akční film, šlo o svátek. Cenzura vybírala pečlivě, ale diváci byli vděční i za drobky. Tohle jsou snímky, na které se stály fronty:

1. Smrtonosná past (Die Hard, 1988)

Do širší distribuce se dostala až po revoluci, ale už v undergroundových kruzích o ní kolovaly legendy. Bruce Willis coby osamělý hrdina změnil definici akčního hrdiny a dobyl i srdce československého diváka.

2. Komisař Moulin, Profesionálové

Televizní seriály z Francie nebo Británie nabízely přístup k „akčnější“ podívané. A i když byly stylizované jinak než hollywoodské blockbustery, přinášely napětí, automobilové honičky i zbraně.

3. Rambo: První krev (First Blood, 1982)

Oficiálně téměř nedostupný, ale šířený na pirátských VHS. Vizuální kult 80. let. Hrdina, který bojuje proti systému, se stal až politickým symbolem vzdoru – i když paradoxně v americkém duchu.

Videokazety: Tichá revoluce obýváků

Od poloviny 80. let se rozmáhá šedá zóna – půjčovny videokazet a domácí projekce. V obývácích se začínají točit filmy s Chuckem Norrisem, Jeanem-Claudem Van Dammem nebo Sylvesterem Stallonem – často s hlasem tajemného, leč známého dabéra nebo jiných legend tehdejšího undergroundového překladu.

Tyto pirátské nahrávky byly šířené po známých, schované pod postelí, a často označené jen nápisem "AKCE" nebo "Rambo 3 – zakázané!"

Proč to lidi milovali?

Akční filmy nabízely přesně to, co režim nedával: individualismus, rychlé řešení problémů, fyzickou sílu, spravedlnost i pocit svobody. Pro muže byli idolové jako Stallone nebo Eastwood ztělesněním síly a nezávislosti. A i když na plátnech v kinech nebyli často, v hlavách diváků byli stále přítomní.

Hrdinové z VHS dnes

Dnešní senioři si často pamatují na první akční filmy, které viděli tajně u známého nebo na černobílé televizi s ručně přidělaným magnetofonem. I když se dnes může Rambo zdát přehnaný, tehdy šlo o hrdinu, který dokázal vzdorovat celému systému – a to mělo v osmdesátkách zvláštní sílu.