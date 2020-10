Marie Terezie má v Česku první sochu

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Park u Prašného mostu v Praze 6 zdobí první tuzemská socha habsburské panovnice Marie Terezie. Pomník, za který Praha 6 zaplatila jeho autorovi zhruba 3,6 milionu korun, odhalili veřejnosti zástupci městské části a autor sochy Jan Kovářík.

Vytvoření sochy rakouské panovnice a české královny plánovala městská část od roku 2013.

"Je to významná socha ve veřejném prostoru, která bude budit debaty," řekl místostarosta městské části Jakub Stárek (ODS). Uvedl, že na sochu Marie Terezie je možné se podívat i v online prostoru. Na webu městské části je k vidění digitální "dvojče" sochy spolu s pojednáním o panovnici.

Socha je v parku, který pražský magistrát na žádost městské části pojmenoval park Marie Terezie. Oficiální představení sochy jediné ženy na českém trůnu bylo na 20. října podle místostarosty Prahy 6 Jana Laciny (STAN) stanoveno záměrně. Tohoto dne roku 1740 Marie Terezie nastoupila na rakouský trůn.

Pomník, jehož návrh vytvořil sochař Kovářík spolu s architektem Janem Proksou, svým tvarem připomíná figurku ze hry Člověče, nezlob se. "Spousta lidí naráží na to, že nemá (socha) žádnou podobu. My jsme ale chtěli symbolicky vyzdvihnout majestát Marie Terezie, nedělat realistickou podobu, a vyvolávat otázky. Nyní má tato socha vlastně edukativní charakter, protože nutí lidi se zajímat o Marii Terezii. Tedy zjistit si, kdo to byl, jak vypadala a tak dále," řekl ČTK Kovářík. Socha panovnice je na podstavci z odlehčeného betonu. Pomník o výšce 5,5 metru váží šest tun, základ, na němž je socha umístěná, váží dvě tuny.

"Na soše se pracovalo poslední tři roky. Vznikala postupně od desetinového modelu přes pětinový model po model jedna k jedné, který jsme postupně formovali," řekl novinářům sochař. Celkem 80 dílů sochy se postupně podle Kováříka převáželo na místo, kde nyní socha stojí.