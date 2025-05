Soud zamítl odvolání prince Harryho proti odebrání ochranky v Británii

3. 5. 2025 – 8:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Londýnský soud zamítl odvolání britského prince Harryho proti odebrání policejní ochrany v Británii, píše server BBC.

O vládou financovanou ochranku vévoda ze Sussexu přišel v únoru 2020 poté, co se vzdal role v rámci královské rodiny a přestěhoval se s manželkou Meghan Markleovou do Spojených států.

Princ před soudem tvrdil, že on a jeho rodina čelí při návštěvě jeho domoviny nebezpečí kvůli nepřátelskému chování obyvatel Británie na sociálních sítích a také kvůli neustálému pronásledování v médiích.

Čtyřicetiletý princ, mladší ze synů britského krále Karla III., prohrál soudní bitvu i v souvisejícím sporu, když žádal o to, aby si policejní ochranu v Británii mohl zaplatit sám. Soudce to ale zamítl. Advokát vlády tehdy argumentoval tím, že policisté by neměli být zneužíváni jako "soukromí osobní strážci pro bohaté".

Harry také stáhl žalobu proti vydavateli deníku Daily Mail za urážku na cti kvůli článku, kde se psalo, že se snažil skrýt své snahy o to, aby nadále požíval policejní ochrany.