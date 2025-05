Laboratoře oživují dinosaura – kvůli módě!

Představte si kabelku z dinosaura. Ne z plastu, ne z imitace – ale z geneticky vytvořené kůže na základě DNA Tyrannosaura rexe. Zní to jako sci-fi? Vědci tvrdí, že už brzy to bude realita. A módní svět se třese nadšením i rozpaky.

Kdysi dávno, před 66 miliony lety, vládli Zemi obrovští predátoři. Tyrannosaurus rex budil hrůzu ve všem živém – dnes by ale mohl budit spíš závist. Vědci totiž pracují na tom, aby se právě T-Rex stal základem nové generace luxusní módy. A ne, nejde o rebranding Jurassic Parku. Výzkumníci a bioinženýři z několika špičkových institucí se spojili, aby vytvořili vůbec první laboratorně pěstovanou kůži z genetického základu Tyrannosaura rexe. Kabelka z dinosaura? V roce 2025 zní: Jurass-chic.

„Otevíráme cestu k inženýrské výrobě kůže z pravěkých druhů – začínáme s obávaným T-Rexem,“ říká profesor tkáňového inženýrství Che Connon z Newcastle University. Cílem projektu je vytvořit vysoce kvalitní alternativu ke klasické kůži bez utrpení zvířat a s minimální ekologickou stopou. Pomocí syntetické DNA vědci naprogramují buňky, které pak bez nosné struktury vytvoří přirozenou tkáň – tedy kůži. Kolagen, klíčový materiál, získávají z mikrocév fosilizovaných kostí. Právě kolagen tvoří strukturální základ kůže, a tedy i usně. Podle vývojového plánu bude první produktová řada zaměřena na doplňky – například kabelky nebo peněženky. Ještě letos chce tým představit první komerční kus. Pokud se technologie osvědčí, uplatnění najde i mimo módu, třeba v automobilovém průmyslu.

„S kůží z T-Rexe využíváme biologii minulosti k vytvoření luxusních materiálů budoucnosti,“ shrnuje Bas Korsten, kreativní ředitel agentury VML, která na projektu spolupracuje s firmami The Organoid Company a Lab-Grown Leather Ltd. Ne všichni jsou ale nadšení. Paleontolog Thomas Holtz z Univerzity v Marylandu tvrdí, že jde o klamavou reklamu: „Nemáme žádnou zachovalou DNA T-Rexe, žádné geny. DNA se rozpadá už krátce po smrti – a T-Rex je mrtvý 66 milionů let.“

A i kdyby se kolagen z kostí získat dal, upozorňuje, že kůže samotná se u dinosaurů zachovala extrémně vzácně – takže o její autenticitě prý nelze mluvit. Jiní vědci, jako Tom Ellis z Imperial College London, nejsou tak přísní, ale přiznávají, že projekt je zatím spíš na začátku. „Reálně bude výsledná kůže vlastnostmi nejspíš připomínat spíš kravskou,“ říká. „Ale značka T-Rex tomu dodá jedinečnost – a může si tak říct o astronomickou cenu.“

Tvůrci projektu však kritiku odmítají. Connon vysvětluje: „Lidé si myslí, že potřebujeme kůži T-Rexe, ale kůže není totéž co useň. Nám jde o strukturální složku – a tu máme.“ Podle něj jde o technologicky ověřený postup, který jen veřejnost zatím neumí správně uchopit. Jak dodává, fragmenty kolagenu se získávají z krevních cév v kostech, přičemž tyto cévy mají stejný biologický základ jako kůže. Právě ta strukturální část tvoří výslednou useň. „Lidé si často neuvědomují, jaké všechny technologie dnes máme, nebo že vůbec existují, takže spojit si to dohromady je pro mnohé velký mentální skok. Ale můžete být v klidu – všechny tyto věci už byly ověřeny.“ Výzkumný tým zároveň zdůrazňuje i environmentální a etický přínos celé technologie. Tradiční výroba kůže je spojena s odlesňováním a používáním toxických chemikálií, zatímco kůže z laboratoře by mohla být biologicky rozložitelná a šetrná k přírodě.

„Dinosauři přežili extrémní podmínky – a právě do takových se naše planeta kvůli klimatickým změnám znovu vrací,“ uzavírá tisková zpráva.