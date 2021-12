Manžel Svjatlany Cichanouské jde na 18 let do vězení, rozhodl běloruský soud

Běloruský soud dnes poslal blogera a manžela vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské na 18 let do vězení.

Soud obvinil opozičníka z přípravy a organizace hromadných nepokojů a podněcování k sociální nenávisti. Informovala o tom běloruská státní tisková agentura BelTA.

Sjarhej Cichanouski obvinění odmítl a jeho žena verdikt označila za pomstu. Tribunál dnes odsoudil k dlouholetým trestům rovněž pět dalších opozičních aktivistů a kritiků běloruského režimu.

„Můj manžel Sjarhej Cichanouski byl odsouzen k 18 letům vězení. Diktátor se veřejně mstí svým nejsilnějším odpůrcům,“ reagovala na svém twitterovém účtu Cichanouská, která pobývá v exilu. „Zatímco ukrývá politické vězně v uzavřených procesech, doufá, že bude pokračovat v tichosti v represích. Ale celý svět se dívá,“ dodala.

Soud s jejím mužem začal v červnu a konal se za zavřenými dveřmi. O procesu nebyly zveřejněny téměř žádné informace, podotkla agentura AFP, podle níž úřady zakázaly obhájcům veřejně vystupovat.

Verdikt si společně s Cichanouským vyslechlo také dalších pět aktivistů kritických k režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Bývalý prezidentský kandidát Mikalaj Statkevič dostal 14 let vězení, blogeři Ihar Losik a Uladzimir Cyhanovič 15 let za mřížemi a aktivisté Dzmitryj Papov a Arcjom Sakav 16 let odnětí svobody. Šestice čelila mimo jiné obvinění, že chtěla v době loňských prezidentských voleb zorganizovat v zemi hromadné nepokoje.

Cichanouski se loni chystal kandidovat v prezidentských volbách proti dlouholetému autoritářskému vůdci země Lukašenkovi. Úřady to však znemožnily a bezpečnostní složky Cichanouského loni v květnu zatkly během akce, při níž se sbíraly podpisy na podporu kandidatury jeho manželky. Ta se rozhodla kandidovat místo svého manžela.

V prezidentských volbách podle oficiálních výsledků opět zvítězil Lukašenko. Opozice, Evropská unie a některé další země se však domnívají, že výsledky byly zfalšované a že ve skutečnosti vyhrála Cichanouská, která později uprchla do Litvy. V Bělorusku po volbách vypukly obrovské protesty, které policie brutálně potlačila a desetitisíce lidí zatkla. Podle nevládní organizace Vjasna je v této zemi v současné době 912 politických vězňů.

Běloruské soudy jsou kritizovány za to, že opakovaně vynášejí politicky motivované rozsudky nad členy opozice a disidenty, poznamenala agentura DPA. Navzdory mezinárodním protestům poslaly tribunály do vězení v posledních měsících několik významných představitelů opozice.

Například v září dostala jedenáct let vězení Maryja Kalesnikavová, která se podle tribunálu provinila mimo jiné spiknutím s cílem převzít moc. Kalesnikavová původně pracovala ve volebním štábu Viktara Babaryky, kterému úřady rovněž nedovolily kandidovat ve volbách. Kalesnikavová se poté postavila do čela opozice společně s Cichanouskou a Veronikou Capkalovou. Babaryku soud letos v létě poslal na 14 let do vězení. Z předních představitelů opozice dostal nejtvrdší trest Cichanouski, poznamenala dnes agentura AFP.