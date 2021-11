Běloruské síly pomáhaly migrantům dostat se do Polska, připustil Lukašenko

Běloruský autoritářský lídr Alexandr Lukašenko v rozhovoru se stanicí BBC připustil, že běloruské síly možná pomáhaly migrantům dostat se přes hranice do Polska.

Popřel ale, že by Minsk migranty zval do Běloruska. K bělorusko-polským hranicím se v nedávných týdnech vydaly tisíce převážně blízkovýchodních migrantů s vidinou, že se dostanou do Evropské unie. Západ Lukašenkův režim viní, že migranty k hranicím EU posílá záměrně a mstí se tak za unijní sankce.

Na otázku, zda běloruské bezpečnostní síly migrantům pomáhaly v překonávání hranic, Lukašenko reagoval: „Myslím, že je to dost dobře možné. Jsme Slované. Máme srdce. Naši vojáci vědí, že migranti míří do Německa.“

„Možná jim někdo pomohl. Nebudu to ani zjišťovat,“ dodal Lukašenko. Upřesnil, že pokud budou migranti do Běloruska nadále proudit, nebude se je snažit zastavit, protože ví, že Bělorusko není jejich cíl.

Lukašenko však popřel, že by Minsk běžence do země zval a snažil se tak vyvolat migrační krizi. „Nepozval jsem je sem. A abych byl upřímný, nechci, aby cestovali přes Bělorusko,“ zdůraznil.

V pondělí přešli běženci z provizorního stanového tábora v doprovodu běloruské policie až k hranici u přechodu Bruzhi-Kuźnica. Dříve někteří migranti BBC řekli, že jim běloruské bezpečnostní složky dávají nůžky na dráty, aby mohli překonat plot v místech, kde není tolik členů polské ostrahy hranic.

Polské ministerstvo obrany také tento týden uvedlo, že sami členové běloruských bezpečnostních oddílů pod příkrovem tmy stříhali díry v hraničním oplocení. Varšava také viní Minsk, že vybavil migranty zábleskovými granáty, které vydávají nepříjemný zvuk a ostré světlo. Agentuře Reuters běženci popsali, že je běloruské a polské bezpečnostní složky opakovaně postrkují tam a zpět.