Můžeme zastavit energetické zdroje z Ruska, hrozí Lukašenko

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko dnes zopakoval svoji hrozbu, že přeruší tranzit ruských energetických zdrojů přes Bělorusko na západ.

V rozhovoru poskytnutém tiskové agentuře Rusko dnes řekl, že tak učiní, pokud Polsko uzavře společnou hranici.

Vztahy Lukašenkova autoritářského režimu s Evropskou unií, ale především s Polskem a pobaltskými zeměmi jsou už delší dobu mimořádně napjaté kvůli migrační krizi, která se na podzim vystupňovala. Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko, ale i další unijní státy Lukašenka obviňují, že krizi vyvolal záměrně ze msty za sankce uvalené na běloruský režim kvůli porušování lidských práv. Minsk to popírá.

Polská vláda kvůli četným pokusům skupin migrantů dostat se ilegálně na polské území vyhlásila v pásmu podél hranice s Běloruskem výjimečný stav a poslala vojáky na pomoc pohraničníkům. Chystá se navíc postavit na problematické hranici vysokou zeď a dala najevo, že je připravena zavřít všechny hraniční přechody, pokud Minsk krizi na hranici nezastaví.

„Když mě budou dusit Poláci, nebo nějací jiní tam, budu brát ohled na nějaké kontrakty? Zapomeňte, o čem to mluvíte?" citovala běloruská vládní agentura BelTA dnešní Lukašenkovo vyjádření. „Poláci se rozhodli uzavřít hranici s Běloruskem - dobře, zavřete. Do Evropské unie moc často nejezdíme. Naše zájmy jsou dnes nejvíc v Rusku, v Číně a na Východě,“ dodal.

Evropské zboží se podle Lukašenka do Ruska nyní nemůže dostat jinak než přes Bělorusko. „Proto před tím, než budou dělat svá prohlášení, bylo by třeba, aby vzali své slepičí mozky do hrsti, jak se říká, a popřemýšleli nad tím, čím hrozí. Komu uzavřením uškodí? Sami sobě. A potom, když vy zavřete, pak se zamyslete nad tím, jak budete nakupovat energetické zdroje v Rusku,“ pohrozil běloruský autoritářský vládce.

Lukašenko už podobnou výhrůžku pronesl v polovině listopadu. Pohrozil, že by v odvetě za nové sankce ze strany EU mohl zastavit tranzit plynu a dalšího zboží přes Bělorusko. Ruský prezident Vladimir Putin, jehož podpora pomáhá Lukašenkovi udržet se u moci, ale příliš pochopení pro něco takového najevo nedal.

Šéf Kremlu v rozhovoru poskytnutém ruské státní televizi řekl, že teoreticky to Lukašenko nařídit může, avšak „nepomohlo by to rozvoji našich vztahů s Běloruskem jako tranzitní zemí“. „Pokud to nepronesl v afektu ve vyhrocené situaci, proberu to s ním,“ dodal Putin.