Meteorologové bijí na poplach: Polární vír se rozpadl. Valí se arktická zima
10. 12. 2025 – 5:30 | Magazín | BS
Náznaky a předpoklady se nepletly, polární vír se opravdu rozpadl a arktický vzduch se valí do světa.
Extrémní polární vzduch míří na Aljašku, Kanadu a Spojené státy, protože polární vír se náhle rozpadl a rozdělil se prakticky na dva víry, informuje server Severe Weather.
Sever amerického kontinentu a severovýchod Spojených států proto již o víkendu zavalí mrazivý vzduch a očekávají se i sněhové bouře. Některá města se chystají na propad teplot klidně o třicet stupňů: V Calgary například předpověď očekává až -25 °C.
Poměrně vzácný atmosférický vzorec bude samozřejmě ovlivňovat počasí i v Evropě: Odborníci očekávají výrazné výkyvy počasí.
Nad Amerikou už se usadilo jedno z jader nových vírů a způsobuje hlubokou tlakovou níži: „Tato anomálie může přinést výrazný chlad a sníh všude tam, kam se posune,“ uvádějí meteorologové.
V Evropě je situace zatím opačná, ale kolem Vánoc by podle modelů mělo začít proudění chladnějšího vzduchu: „Nejde o čistou arktickou vzduchovou hmotu, ale o širší ochlazení, které může snížit teploty i v nížinách,“ vysvětlují odborníci.
Znamená to jediné: Větší šanci na sníh v severní i střední Evropě, a to i v nižších polohách.
Přesný výhled je zatím spíše nejistý, přeci jen chybí ještě několik týdnů a není jisté, jak moc se americké ochlazení, kde se čeká opravdu razantní zima, promítne i u nás.
Na tom, že se počasí v Evropě bude chovat netradičně a můžeme počítat s výkyvy, se nicméně shodují prakticky všichni.