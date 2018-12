BIS varuje před ruskými a čínskými špiony z ambasád. Pomáhá jim lehkovážnost politiků

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Čeští zpravodajci varují před ruskými a čínskými špiony, kteří mimo jiné působí na ruském a čínském velvyslanectví. Čína využívala ke zpravodajské činnosti i členy delegací, uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS). Upozornila na lehkovážný přístup českých politiků a státních zaměstnanců, z něhož cizí zpravodajci těží. Dle BIS ministerstvo zahraničních věcí loni čelilo dvěma kyberšpionážním útokům, jeden z nich dle dostupných informací směřoval z Ruska. Vojenské zpravodajství (VZ) uvedlo, že čínský projekt Hedvábné stezky bude pro EU zdrojem rostoucích obav.

Podle kontrarozvědné BIS byli loni výrazně aktivnější čínští zpravodajci, kteří působí pod diplomatickým krytím. Zpravodajskou činnost vykonávají i někteří důstojníci působící v různých delegacích, které přijíždějí do Česka. Nátlakové metody k prosazování čínských zájmů využívali i kariérní diplomaté. Čínský přístup je z toho důvodu podobně hybridní jako v případě Ruska, upozornila BIS.

Dodala, že Čína se prostřednictvím "českých entit" snaží narušit jednotnou politiku EU. Vojenské zpravodajství varuje před čínskou iniciativou nové Hedvábné stezky. Ta se podle zpravodajců kvůli její globální ambici a pravděpodobnosti jednostranné čínské expanze stane zdrojem rostoucích obav představitelů zemí EU.

Spolupráci s Čínou a Hedvábnou stezku podporuje prezident Miloš Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz ČTK, zda se prezident neobává, že svou podporou Hedvábné stezce poškodí zájmy ČR, odpověděl, že sebevědomý a silný demokratický stát nemusí podléhat obavám. "Zájmem ČR je co nejširší ekonomická spolupráce. V tomto směru nesmíme zaostat za našimi partnery v EU, kteří právě s Čínou velmi úzce spolupracují v ekonomické oblasti," uvedl.

Rusko podle BIS při své zpravodajské činnosti v Česku těží z velké diplomatické mise, která je "promořená" osobami spojenými se zpravodajskými službami.

Zároveň kontrarozvědka upozorňuje na lehkovážný přístup politiků a státních zaměstnanců k interním informacím. Rusko podle zprávy využívá v Česku svou obvyklou hybridní strategii zacílenou proti NATO a EU, jejíž součástí jsou i tzv. dezinformační weby. BIS v jejich případě zdůrazňuje, že za nimi většinou stojí Češi a slouží jen jako "kouřová clona" odvádějící pozornost od jiných zásadních součástí strategie.

Podle VZ se cizí tajné služby v ČR loni pokoušely kromě získávání informací posílit vliv své země na české politické a ekonomické struktury. Podle hodnocení vojenských zpravodajců byly aktivity zpravodajských služeb na českém území na obdobné úrovni jako v roce 2016.

BIS dále ve své zprávě uvedla, že nejvýraznějším případem kyberšpionáže byl loni dlouhodobý útok na poštu ministerstva zahraničních věcí (MZV). Hackeři systém narušili nejpozději začátkem roku 2016 a do odhalení o rok později měli přístup ke 150 schránkám zaměstnanců, odkud kopírovali e-maily včetně příloh. Získali tak údaje vhodné pro další útoky a seznam možných cílů napříč státními institucemi, uvádí BIS. Na resort směřoval i další útok, u kterého je z dostupných informací zřejmé, že má původ u ruských tajných služeb.

"Závěry zprávy pro nás nejsou nijak překvapivé, bereme to jako další důkaz toho, že jde o dlouhodobý trend," řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová a poukázala na to, že i v předchozích výročních zprávách BIS se hovořilo o činnosti tajných služeb Ruska a Číny na území Česka. "My jako ministerstvo se tomu samozřejmě snažíme čelit, intenzivně se tomu věnujeme," doplnila Lagronová. Podrobnosti neuvedla s odůvodněním, že součástí diplomacie je i to, že ne vše se děje před očima veřejnosti.

Tradiční extremisté jsou v útlumu

České tajné služby se zabývaly i hrozbou terorismu. Podle BIS počet zahraničních bojovníků s vazbou na ČR, kteří se zapojili do bojů na Blízkém východě jako příslušníci teroristických organizací, stoupl loni na 11. Dva z nich byli čeští občané. Vojenské zpravodajství loni nezaznamenalo hrozbu teroristického útoku proti chráněným zájmům spojeným se zabezpečením obrany na území ČR.

BIS zároveň uvedla, že tradiční političtí extremisté - krajní pravice a levice - jsou v Česku v útlumu, jejich stoupenců ubývá a novou generaci oslovují minimálně. Poptávka po jednoduchých a rychlých řešeních zároveň vytváří prostor přitahující i ryzí pragmatiky, kteří se angažují primárně za účelem uspokojení svých osobních cílů. Rizikem je podle BIS prokremelská orientace části tohoto spektra.

Kontrarozvědka upozornila i na snahy soukromých firem nelegitimně ovlivňovat regulatorní a kontrolní orgány státu, což i loni poškozovalo ekonomické zájmy.

Informace BIS a VZ probere v lednu vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měli na zvláštním zasedání sdělit, jaká dělají protiopatření.