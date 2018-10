Maďaři milují módní drink, který 'příliš nenakládá'

Irská komise pro ochranu dat (DPC) zvažuje, zda zahájí oficiální vyšetřování americké společnosti Facebook kvůli bezpečnostní chybě, která umožnila hackerům přístup ke zhruba 50 milionům účtů na její stejnojmenné sociální síti. Pokud by se ukázalo, že firma porušila nová pravidla Evropské unie pro ochranu soukromí (GDPR), mohla by dostat pokutu až 1,63 miliardy dolarů (zhruba 36 miliard Kč).

