20. 1. 2026 – 8:57 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na úterý 20. ledna: Čas na jógu, staré přátele a stopka pro nákupy
zdroj: Freepik.com
Třetí lunární den přináší specifickou energii, která přeje tělu, ale varuje před novými začátky. Pokud vás trápí klouby, buďte na sebe opatrní, a místo seznamování raději zavolejte starým známým. Máme pro vás konkrétní rady, jak dnešní konstelace ovlivní vaši pohodu i vztahy.

Dnešní den nás učí důležité lekci: jak v okolním digitálním a společenském hluku slyšet to nejdůležitější- svůj vlastní vnitřní hlas. Úterý 20. ledna je časem, kdy se vyplatí ubrat na vnější aktivitě a zaměřit se na to, co se děje pod povrchem.

Měsíc ve Vodnáři: Třetí lunární den

Aktuálně se nacházíme ve třetím lunárním dni a Luna putuje vizionářským znamením Vodnáře. Tato konstelace nám dává chuť na změnu, ale zároveň nás varuje před unáhlenými kroky v materiální sféře.

Energie dne: Dnes je ideální čas na lehkou fyzickou aktivitu. Namísto drilu v posilovně zvolte posilovací pozice z jógy nebo vědomé protahování. Pohyb by měl být plynulý a neměl by tělo vyčerpávat. Pozor by si měli dát lidé s chronickými problémy pohybového aparátu- dnešní energie mohou citlivá místa dočasně oslabit, proto na sebe buďte opatrní.

Společnost a finance:

  • Nové známosti a nákupy: Dnes raději nechte peněženku zavřenou a vyhněte se navazování důležitých nových kontaktů. Energie dne nepřeje novým začátkům v těchto oblastech.
  • Stará přátelství: Naopak setkání s lidmi, které už dlouho znáte, bude mít až magický účinek. Staří přátelé vám dnes přinesou nejen radost, ale možná i nečekaný klíč k vyřešení problémů, které vás už nějakou dobu trápí.
Rady pro jednotlivá znamení

  • Kozorozi a Střelci: Pro vás je dnes čerstvý vzduch naprostou nezbytností. I krátká procházka vám pomůže „vyvětrat“ hlavu a utřídit si myšlenky. Příroda bude vaším nejlepším rádcem.
  • Raci: Pozor na příliš dlouhý spánek. Ačkoliv postel láká, nadměrné vyspávání by vám dnes paradoxně mohlo zhoršit náladu i fyzickou pohodu. Raději vstaňte dříve a nastartujte den lehkým rituálem.
  • Ostatní znamení: Využijte sílu Vodnáře k tomu, abyste se na své problémy podívali z ptačí perspektivy. Odpovědi, které hledáte, už uvnitř máte, stačí jen na chvíli umlknout a naslouchat.
