Geniální nepečený dezert: Spojte palačinky s jahodami a tvarohem v dort, který ohromí každou návštěvu
18. 1. 2026 – 8:23 | Magazín | Natálie Kozak
Palačinky miluje každý, ale zkusili jste je už v podobě elegantního dortu? Tento recept vás naučí, jak proměnit obyčejnou snídaňovou klasiku v mistrovské dílo s jahodami, kterému nikdo neodolá.
Hledáte recept na dezert, který vypadá luxusně, chutná naprosto božsky a přitom k jeho přípravě nepotřebujete ani zapnout troubu? Tento nepečený palačinkový dort s jahodovým pyré a jemným tvarohovým krémem je ideální volbou pro slavnostní příležitosti i víkendové hýčkání. Spojení nadýchaných palačinek, svěžího ovoce a bohaté smetanové náplně vytváří dokonalou harmonii chutí.
Co budete potřebovat:
Na jahodovou náplň:
-
300 g jahod (čerstvých nebo mražených)
-
2 lžíce krystalového cukru
-
1 polévková lžíce kukuřičného škrobu
-
2,5 lžíce vody
Na palačinkové těsto:
-
5 vajec
-
600 ml mléka
-
220 g hladké pšeničné mouky
-
2,5 lžíce krystalového cukru
-
1/3 lžičky soli
-
2 lžíce rostlinného oleje (plus trochu na smažení)
Na jemný tvarohový krém:
-
450 g zakysané smetany
-
300 g měkkého tvarohu (ideálně v kostce nebo tučného)
-
400 ml smetany ke šlehání (33%)
-
4 lžíce moučkového cukru
Postup přípravy
1. Příprava ovocného rozvaru
Nejprve si připravte jahodovou náplň, aby stihla vychladnout. Jahody dejte spolu s cukrem do hrnce. Škrob rozmíchejte ve studené vodě, přilijte k jahodám a vše důkladně promíchejte. Za stálého míchání zahřívejte na středním plameni, dokud směs nezačne vřít. Povařte asi jednu minutu do zhoustnutí, poté sundejte z plotny, přikryjte potravinovou fólií (aby se neutvořil škraloup) a nechte úplně vychladnout.
2. Smažení palačinek
V míse vyšlehejte vejce s cukrem. Přidejte polovinu mléka, prosátou mouku a sůl. Mixujte do hladka, aby v těstě nebyly hrudky. Poté přilijte zbývající mléko a olej. Na rozpálené pánvi potřené trochou oleje smažte tenké, dozlatova opečené palačinky.
3. Šlehaný tvarohový krém
V míse smíchejte tvaroh, zakysanou smetanu, smetanu ke šlehání a moučkový cukr. Směs nejprve promíchejte a poté vyšlehejte elektrickým šlehačem do nadýchané, hladké a pevné konzistence.
4. Sestavení dortu
Pro sestavení použijte dortovou formu o průměru 20 až 22 cm. Pokud nemáte formu s odnímatelným dnem, můžete použít i mělký hrnec vyložený potravinovou fólií nebo pečicím papírem.
-
Základ: Po obvodu formy vyskládejte 6 palačinek tak, aby se částečně překrývaly a jejich konce visely ven z formy. V místech překryvu je lehce mázněte krémem, aby u sebe držely.
-
Ruličky: Vezměte palačinku, potřete ji tenkou vrstvou jahodového pyré a tvarohového krému a srolujte ji. Takto si připravte několik ruliček.
-
Vrstvění: Na dno formy položte jednu celou palačinku a potřete ji třetinou krému. Na ni vyskládejte připravené ruličky a mezery mezi nimi vyplňte krémem.
-
Uzavření: Postup opakujte s další vrstvou palačinek a krému. Nakonec dort uzavřete pomocí konců palačinek, které vám visely přes okraj formy.
-
Chlazení: Dort přikryjte fólií a nechte v lednici odležet minimálně 4 až 5 hodin, ideálně přes noc.
5. Servírování
Po vychlazení opatrně odstraňte formu. Vršek dortu ozdobte zbylým krémem, čerstvými jahodami a lehce poprašte moučkovým cukrem. Dobrou chuť!