Dnes je neděle 18. ledna 2026., Svátek má Vladislav
Počasí dnes 2°C Polojasno

Geniální nepečený dezert: Spojte palačinky s jahodami a tvarohem v dort, který ohromí každou návštěvu

18. 1. 2026 – 8:23 | Magazín | Natálie Kozak

Geniální nepečený dezert: Spojte palačinky s jahodami a tvarohem v dort, který ohromí každou návštěvu
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Palačinky miluje každý, ale zkusili jste je už v podobě elegantního dortu? Tento recept vás naučí, jak proměnit obyčejnou snídaňovou klasiku v mistrovské dílo s jahodami, kterému nikdo neodolá.

Hledáte recept na dezert, který vypadá luxusně, chutná naprosto božsky a přitom k jeho přípravě nepotřebujete ani zapnout troubu? Tento nepečený palačinkový dort s jahodovým pyré a jemným tvarohovým krémem je ideální volbou pro slavnostní příležitosti i víkendové hýčkání. Spojení nadýchaných palačinek, svěžího ovoce a bohaté smetanové náplně vytváří dokonalou harmonii chutí.

Co budete potřebovat:

Na jahodovou náplň:

  • 300 g jahod (čerstvých nebo mražených)

  • 2 lžíce krystalového cukru

  • 1 polévková lžíce kukuřičného škrobu

  • 2,5 lžíce vody

Senioři
Magazín
V sedmdesáti? Valerie a Jiří radí, jak proměnit zralý věk v nejlepší období rozkoše

Na palačinkové těsto:

  • 5 vajec

  • 600 ml mléka

  • 220 g hladké pšeničné mouky

  • 2,5 lžíce krystalového cukru

  • 1/3 lžičky soli

  • 2 lžíce rostlinného oleje (plus trochu na smažení)

Na jemný tvarohový krém:

  • 450 g zakysané smetany

  • 300 g měkkého tvarohu (ideálně v kostce nebo tučného)

  • 400 ml smetany ke šlehání (33%)

  • 4 lžíce moučkového cukru

Postup přípravy

1. Příprava ovocného rozvaru

Nejprve si připravte jahodovou náplň, aby stihla vychladnout. Jahody dejte spolu s cukrem do hrnce. Škrob rozmíchejte ve studené vodě, přilijte k jahodám a vše důkladně promíchejte. Za stálého míchání zahřívejte na středním plameni, dokud směs nezačne vřít. Povařte asi jednu minutu do zhoustnutí, poté sundejte z plotny, přikryjte potravinovou fólií (aby se neutvořil škraloup) a nechte úplně vychladnout.

2. Smažení palačinek

V míse vyšlehejte vejce s cukrem. Přidejte polovinu mléka, prosátou mouku a sůl. Mixujte do hladka, aby v těstě nebyly hrudky. Poté přilijte zbývající mléko a olej. Na rozpálené pánvi potřené trochou oleje smažte tenké, dozlatova opečené palačinky.

3. Šlehaný tvarohový krém

V míse smíchejte tvaroh, zakysanou smetanu, smetanu ke šlehání a moučkový cukr. Směs nejprve promíchejte a poté vyšlehejte elektrickým šlehačem do nadýchané, hladké a pevné konzistence.

4. Sestavení dortu

Pro sestavení použijte dortovou formu o průměru 20 až 22 cm. Pokud nemáte formu s odnímatelným dnem, můžete použít i mělký hrnec vyložený potravinovou fólií nebo pečicím papírem.

Sous-vide
Magazín
Vařte jako michelinští kuchaři: Co je sous-vide a zvládnete to doma?

  1. Základ: Po obvodu formy vyskládejte 6 palačinek tak, aby se částečně překrývaly a jejich konce visely ven z formy. V místech překryvu je lehce mázněte krémem, aby u sebe držely.

  2. Ruličky: Vezměte palačinku, potřete ji tenkou vrstvou jahodového pyré a tvarohového krému a srolujte ji. Takto si připravte několik ruliček.

  3. Vrstvění: Na dno formy položte jednu celou palačinku a potřete ji třetinou krému. Na ni vyskládejte připravené ruličky a mezery mezi nimi vyplňte krémem.

  4. Uzavření: Postup opakujte s další vrstvou palačinek a krému. Nakonec dort uzavřete pomocí konců palačinek, které vám visely přes okraj formy.

  5. Chlazení: Dort přikryjte fólií a nechte v lednici odležet minimálně 4 až 5 hodin, ideálně přes noc.

5. Servírování

Po vychlazení opatrně odstraňte formu. Vršek dortu ozdobte zbylým krémem, čerstvými jahodami a lehce poprašte moučkovým cukrem. Dobrou chuť!

Tagy:
kuchyne domacnost dort recepty dezert
Zdroje:
TopRecepty.cz, apetitonline.cz, patisseriewong.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Na Srí Lance byl nalezen vzácný fialový safír, největší svého druhu

Následující článek

Nenápadní zloději času: Jak omezit zvyky, které nevnímáme, ale ve skutečnosti nás připravují o kus života

Nejnovější články