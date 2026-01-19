Týdenní horoskop od 19. do 25. ledna: Koho čekají peníze a kdo bude muset krotit emoce?
19. 1. 2026 – 9:05 | Magazín | Natálie Kozak
Vstupujeme do týdne po novoluní v Kozorohu, který s námi může zpočátku trochu zamávat. Zatímco pondělí a úterý budou vyžadovat klid a trpělivost, druhá polovina týdne slibuje nečekané finanční dary, kariérní příležitosti i odvahu ke změnám. Co čeká právě vaše znamení a kdy se vyplatí vsadit na intuici?
Máme před sebou týden, který nás naučí trpělivosti i rozhodnosti. Začátek týdne bude doznívat pod vlivem nedělního novoluní v Kozorohu (18. ledna), což může přinést trochu bouřlivější emoce a vnitřní neklid. První tři dny proto astrologové doporučují spíše klidnější režim a pozorování. Jakmile se však přehoupneme do druhé poloviny týdne, vesmírná energie se stabilizuje a nastane ideální čas pro akci, důležitá rozhodnutí a nové projekty.
Beran (21. 3. - 20. 4.)
Upřímnost: Na začátku týdne pro vás bude těžké vyznat se ve vlastních náladách. Zastavte se a upřímně si analyzujte, čeho chcete dosáhnout a co vás brzdí. Tato vnitřní poctivost vám dodá sílu k ambiciózním cílům. Sdílejte své nápady s lidmi, kterým důvěřujete, je vysoká šance, že najdete spolehlivého partnera, který vám pomůže zvýšit příjmy nebo rozvinout vaše vize.
- Příznivé dny: 22. ledna, 24. ledna.
Býk (21. 4. - 21. 5.)
Peníze: Hvězdy naznačují finanční přilepšení- může jít o bonus v práci nebo nečekaný dar. S těmito prostředky naložte moudře a investujte je; energie, kterou přinesou, vám pomůže zhodnotit váš kapitál. Ke konci týdne buďte otevření novým lidem. Rozhovor se zajímavým cizincem může podnítit nápad, který radikálně zlepší vaše finanční možnosti.
- Šťastné dny: 19. ledna, 25. ledna.
Blíženci (22. 5. - 21. 6.)
Intuice: Zkuste se tento týden nechat unášet proudem, ale neztrácejte zdravý rozum. Pokud jste byli v poslední době až příliš pohlceni prací, uvolněte se a naslouchejte svým instinktům. Intuice vám ukáže směr, který není na první pohled zřejmý. Empatie vám pomůže najít ty správné spojence, ale vyhýbejte se věčným kritikům, kteří nepřinášejí žádná řešení.
- Příznivé dny: 22. ledna, 24. ledna.
Rak (22. 6. - 22. 7.)
Příležitost: Novoluní vám dodá silný tvůrčí impuls. Hned zkraje týdne se může objevit projekt, který posílí vaši reputaci i bankovní konto. Vaším největším trumfem budou organizační schopnosti. Kolem pátku očekávejte nabídku ke spolupráci, ale nespěchejte s odpovědí. Nechte si celý víkend na to, abyste vše v klidu zvážili.
- Příznivé dny: 20. ledna, 23. ledna.
Lev (23. 7. - 22. 8.)
Potenciál: Týden sice odstartuje mírným poklesem energie, ale nenechte se tím rozhodit. Od poloviny týdne pocítíte obrovský příliv nadšení a váš potenciál bude na vrcholu. Je to ideální čas pro řešení těch nejsložitějších výzev. V oblasti financí buďte opatrní, vyhněte se velkým půjčkám a nepůjčujte peníze ani svým známým.
- Příznivé dny: 23. ledna, 25. ledna.
Panna (23. 8. - 22. 9.)
Neúspěchy: Připravte se na nečekané zvraty. To, co se na první pohled bude zdát jako neúspěch nebo komplikace, se nakonec ukáže jako neuvěřitelná šťastná náhoda. Tyto události mohou radikálně změnit váš zajetý režim k lepšímu. Víkend věnujte přátelům a blízkým, společný čas vám pomůže uklidnit nervy a načerpat inspiraci.
- Šťastné dny: 21. ledna, 24. ledna.
Váhy (23. 9. - 23. 10.)
Odvaha: Tento týden pocítíte silnou touhu po růstu. Konkrétní událost vás motivuje vystoupit z komfortní zóny. Vaše odvážná rozhodnutí spustí řadu zajímavých změn. Pokud cítíte, že potřebujete v životě změnu nebo se chcete začít něco nového učit, podnikněte rozhodné kroky v druhé polovině týdne.
- Příznivé dny: 20. ledna, 21. ledna.
Štír (24. 10. - 22. 11.)
Napětí: Začátek týdne může být náročný na koncentraci. Rodinné neshody nebo neplánované události vám mohou brát soustředění i na rutinní úkoly. Důležitá jednání a podpisy smluv proto odložte raději na čtvrtek nebo pátek, kdy vnitřní napětí ustoupí a vaše produktivita opět poroste.
- Příznivé dny: 23. ledna, 24. ledna.
Střelec (23. 11. - 21. 12.)
Nespokojenost: Vaším úkolem pro těchto sedm dní je udělat si pořádek v povinnostech. Možná si budete muset přiznat, že jste si naložili víc, než zvládnete. Pocit nespokojenosti nebo únavy neignorujte, je to signál, že musíte něco změnit. O víkendu si dopřejte nákupy nebo jinou formu rozmazlování, zasloužíte si to.
- Šťastné dny: 23. ledna, 28. ledna.
Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)
Rovnováha: Dozvuky novoluní ve vašem znamení ve vás mohou vyvolávat netrpělivost a touhu po okamžitých výsledcích. Zbrklost by se vám ale mohla vymstít, zejména v penězích. Hledejte rovnováhu mezi tím, co cítíte, a tím, co vám říká rozum. Víkend věnujte klidnému odpočinku, hlučné akce by vás spíše vyčerpaly.
- Příznivé dny: 22. ledna, 24. ledna.
Vodnář (21. 1. - 19. 2.)
Přehodnocení: Na začátku týdne budete zkoumat svou energetickou hladinu. Možná zjistíte, že některé vztahy nebo činnosti už děláte jen mechanicky a nic vám nedávají. Je čas obklopit se tím, co vaši duši skutečně vyživuje. Ideálním programem na víkend bude kultura- výstava nebo divadlo vám dodají potřebnou lehkost.
- Šťastné dny: 23. ledna, 26. ledna.
Ryby (20. 2. - 20. 3.)
Provokace: V první polovině týdne se můžete cítit trochu neohrabaně a věci vám nepůjdou od ruky. To může vést k podrážděnosti vůči okolí. Aby vás provokace nerozhodily, vsaďte na meditaci nebo dechová cvičení. Pomůže vám to zvládnout výkyvy nálad. O víkendu se vybijte kreativně, tanec nebo zpěv budou tím nejlepším lékem.
- Příznivé dny: 24. ledna, 27. ledna.