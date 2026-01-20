Šatník pro rok 2026: Budujte svůj obraz podle archetypu, nikoliv podle slev
20. 1. 2026 – 9:01 | Magazín | Natálie Kozak
Stojíte každé ráno před plnou skříní a máte pocit, že nemáte co na sebe? Možná je to tím, že vaše oblečení patří verzi vás samých, která už neexistuje. Ponořte se do světa módních archetypů a objevte systém, který vám pomůže vybudovat šatník jako strategický nástroj pro sebevědomí, vliv i vnitřní rovnováhu.
Znáte ten pocit, když po svátcích toužíte po radikální změně? Je to, jako bychom mentálně přecházeli z jedné životní kapitoly do druhé. V lednu se v nás probouzí starodávný mechanismus obnovy. Děláme inventuru, přehodnocujeme cíle a plánujeme budoucnost. Tento stav „mezi“ – kdy už nejste tím, kým jste byli, ale ještě nejste plně tím, kým se stáváte – je nejvíce patrný v těch nejobyčejnějších věcech. Například ve vašem šatníku. Najednou cítíte, že vaše image nepodporuje váš nový stav.
V roce 2026 móda diktuje méně a nabízí více svobody. Místo slepého následování trendů roste poptávka po systému, který sladí vnější vzhled s vnitřními změnami. Zde přichází na scénu archetypální přístup jako praktický způsob, jak vnést do vlastního stylu řád a hloubku.
Fenomén archetypální obnovy
Archetypální přístup je klíčový v obdobích velkých zlomů. Nejde jen o nový rok, ale také o kariérní posun, návrat z mateřské dovolené, změnu rodinného stavu nebo stěhování. V takových chvílích se může šatník zdát „příliš malý“ – zkrátka neodpovídá vaší nové roli.
Obnova skrze archetypy nespočívá v drastické změně image nebo zběsilém nakupování. Je to nástroj, který vám pomůže pochopit, jaké osobní vlastnosti jsou pro vás nyní prioritou a jak je vizuálně komunikovat. Pokud jste dříve preferovali čisté pohodlí, ale nyní potřebujete působit sebevědoměji a prestižněji, archetyp vám ukáže cestu. Stává se navigátorem, který propojuje vaše pravé já s tím, co vidí svět.
Najděte svůj klíč: Systém šatníku podle archetypů
Aby archetypy ve vaší skříni fungovaly, nesmíte je vnímat jako kostýmy, ale jako ucelený systém. Rozdělili jsme 22 archetypů do šesti klíčových skupin podle jejich cílů a vizuálních principů.
Krok 1: Identifikujte svůj hlavní archetyp
Svůj základní model osobnosti můžete odhalit pomocí numerologie – stačí vaše datum narození (den v měsíci).Krok 2: Zařazení do archetypální skupiny
|
Den v měsíci
|
Archetyp
|
Den v měsíci
|
Archetyp
|
1 a 23
|
Mág
|
12
|
Oběšenec
|
2 a 24
|
Kněžka
|
13
|
Smrt
|
3 a 25
|
Císařovna
|
14
|
Rovnováha
|
4 a 26
|
Císař
|
15
|
Ďábel
|
5 a 27
|
Kněz
|
16
|
Věž
|
6 a 28
|
Milenci
|
17
|
Hvězda
|
7 a 29
|
Vůz
|
18
|
Měsíc
|
8 a 30
|
Spravedlnost
|
19
|
Slunce
|
9 a 31
|
Poustevník
|
20
|
Soud
|
10
|
Kolo štěstí
|
21
|
Svět
|
11
|
Síla
|
22
|
Šašek
Nyní zjistěte, do které ze šesti skupin váš archetyp patří a jaké principy by měly ovládnout vaši skříň.
-
Strukturální archetypy: Císař, Spravedlnost, Věž
Zde vládne řád a funkce. Každý kus má své místo a vše se dá vzájemně kombinovat. Styl je postaven na vysoké kvalitě a nadčasovosti. Dominují formální kabáty, perfektně padnoucí košile a klasické kalhoty v univerzálních barvách (černá, šedá, vínová).
- Co koupit jako první: Kvalitní oblek (sako + kalhoty), koženou tašku a nadčasové hodinky.
-
Kreativní archetypy: Šašek, Císařovna, Rovnováha, Hvězda
Váš šatník je umělecký ateliér. Hlavním principem je experiment a sebevyjádření. Milujete samet, hedvábí, krajky a hru s vrstvami. Barvy jsou syté (smaragdová, fialová) a doplňky tvoří výrazné akcenty.
- Co koupit jako první: Vintage šaty, značkový kabát nebo autentický autorský šperk.
-
Intelektuální archetypy: Mág, Kněz, Poustevník, Svět
Tato skříň je knihovnou významů. Klade se důraz na hloubku a architektonický střih. Barvy jsou tlumené, často v jedné tónině, ale s různými texturami. Vše působí promyšleně a elegantně, ale ne prvoplánově.
- Co koupit jako první: Kimono s neobvyklým vzorem, košili se složitým límcem nebo šperk ve formě talismanu.
-
Archetypy vůdcovství: Vůz, Síla, Ďábel, Slunce
Váš styl je strategický nástroj vlivu. Oblečení podporuje vaše cíle a status. Volíte syté barvy (červená, oranžová, metalické odlesky) a textury jako kůže nebo technické látky. Šperky jsou masivní a poutavé.
- Co koupit jako první: Koženou bundu, masivní náramek a perfektní kožený pásek.
-
Emoční archetypy: Kněžka, Milenci, Oběšenec, Měsíc
Šatník jako deník nálad. Prim hraje měkkost a smyslovost. Každý den vybíráte podle toho, jak se cítíte. Materiály jako kašmír, hedvábí a jemný semiš v pastelových nebo přírodních tónech jsou základem vaší harmonie.
- Co koupit jako první: Kašmírový šátek, splývavé hedvábné šaty nebo jemné šperky z korálků či skla.
-
Transformační archetypy: Kolo štěstí, Smrt, Soud
Váš prostor pro neustálou změnu. Klíčová je flexibilita a recyklace. Milujete vintage kousky s příběhem, patchwork a věci s nastavitelnými prvky. Váš šatník se přizpůsobuje situacím, od práce po kreativní volno.
- Co koupit jako první: Šaty s patchworkovými prvky, vintage kabelku nebo náhrdelník v retro stylu.
Styl jako vaše pravé já
Dnes už móda a styl nejsou totéž. Zatímco móda přichází a odchází, styl zůstává s vámi jako vizitka vašeho já. Archetypy vám pomáhají tyto dva světy propojit. Pomocí tohoto přístupu si vytvoříte šatník, který nejen skvěle vypadá, ale vědomě podporuje vaše vnitřní stavy a životní cíle.