Lunární horoskop na čtvrtek 22. ledna: den věštění a osudových znamení pod vlivem Ryb
22. 1. 2026 – 7:47 | Magazín | Natálie Kozak
Pátý lunární den funguje jako zrcadlo našeho vnitřního stavu. Pokud se objeví drobné zdravotní potíže, neberte je na lehkou váhu, ukazují vám cestu k potřebné rovnováze. Přečtěte si, jak vám pránájáma a síla citrínu mohou pomoci ochránit vaši vitalitu v tomto energeticky náročném období.
Čtvrtek 22. ledna nás otevírá světu symbolů a intuice. Luna se aktuálně nachází v citlivém znamení Ryb a doprovází nás pátý lunární den. Tato kombinace pod vlivem dorůstajícího měsíce vytváří ideální podmínky pro předpovědi a vnímání jemných signálů, které k vám promlouvají z vašeho okolí i nitra.
Čas pro věštění a vnímání osudu
Tento den byl již ve starověku považován za magický. Naši předkové věřili, že právě dnes lze číst osud například z tvarů mraků nebo náhlých změn v přírodě. Buďte proto pozorní ke znamením, která se vám během dne objeví v cestě, mohou obsahovat důležité odpovědi na otázky, které si v poslední době kladete.
Zdraví jako zrcadlo duše
Pokud pocítíte škrábání v krku nebo se objeví kašel, neberte to na lehkou váhu. Nemoci, které se projeví právě v tento den, mají schopnost okamžitě ukázat na skryté problémy v těle i v životě. Jsou to ukazatele, které vám naznačují, na co je třeba se v rámci péče o sebe zaměřit.
- Doporučení: Snažte se vymanit z nerealistických představ a „sestoupit na zem“.
- Živá voda: Čerpejte energii z konkrétních činů a hmatatelných prožitků, nikoliv z pouhých iluzí. Skutečná síla dnes vychází z přítomného okamžiku.
Tip pro vitalitu a harmonii
Pro ty z vás, kteří se věnují dechovým cvičením (pránájámě), je dnešek mimořádně vhodný k hlubší praxi. Skrze dech můžete harmonizovat nejen svou fyzickou schránku, ale i svou astrální podstatu.
Rada pro ochranu: Pokud hledáte podporu v drahých kamenech, sáhněte po citrínu. Nošení šperku s tímto kamenem v úrovni krku nebo plic může pomoci předcházet infekcím horních cest dýchacích a posílit vaši obranyschopnost.