Diváci TV Nova se musí v roce 2026 chystat na velké změny: Oblíbený seriál se loučí, další se chystají
22. 1. 2026 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Televize se i v letošním roce bude snažit hledat rovnováhu mezi tradicí a snahou zaujmout mladé diváky.
„Kromě premiérových řad veleúspěšných formátů z předchozích sezon, jako například unikátní doku reality Extrémní proměny nebo Survivor a Farma, divákům nabídneme celou řadu novinek,“ dušuje se Silvia Majeská, ředitelka programu TV nova a Oneplay. I letos se totiž bude televize snažit zaujmout nové mladé diváky, které o tradiční pořady nemívají zájem.
Detektivní příběh Bratři a sestry už si řekl své a v lednu se na obrazovkách ukáže naposled. Zda se chystá případné natáčení další série, zatím potvrzené není.
Jiné seriály dostanou nové řady a premiérové díly: Velké naděje vkládá TV Nova například do zbrusu nových zápletek v kriminálce Odznak Vysočina, která se letos vrátí na obrazovky s již čtvrtou řadou. Premiéru bude mít 26. ledna.
Pozornosti se samozřejmě dočká i vlajková loď celé televize: Seriál Ulice, který zajímá široké publikum už více než dvacet let. Ansámbl postav se letos opět o něco rozroste, což znamená ,že se můžeme těšit na ještě spletitější příběhy a zapeklitější situace.
Do Ulice totiž přibude rodina Hruškových a podle všeho nezůstane kámen na kameni. Vladimíra Hrušku, kterého hraje Marek Pospíchal, si přitom věrní diváci vybaví: V seriálu už se totiž mihnul jako závozník firmy Zapakujto. V nadcházejícím ději ale dostane ještě daleko víc prostoru a na scénu se podívá i jeho rodina.
Přijde i úplná novinka – komediální kriminálka Buldok z Poděbrad: „Svérázná, vznětlivá kriminalistka Radka (Sabina Remundová) zůstala po rozvodu sama. Se dvěma teenagery na krku. Zatímco Míša (Max Dolanský) se jeví jako ideální dítě, které se o alkohol opře poprvé nejdřív v osmnácti a slovo vzdor zná jen z lekcí historie, Kuba (Filip Týc) by matce nejraději odporoval i v tom, jestli je k životu potřeba dýchat vzduch,“ láká oficiální anotace.
A zkrátka nepřijdou ani milovníci reality show: Jak už avizovala ředitelka, vrátí se i pořádná nálož oblíbeného Survivoru a druhou řadou naváže i Farma Česko. Máme se nač těšit, zdá se.