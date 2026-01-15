Dnes je čtvrtek 15. ledna 2026., Svátek má Alice
15. 1. 2026 – 7:16 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na čtvrtek 15. ledna: den očisty a splácení dluhů
zdroj: ChatGPT
Čtvrtek 15. ledna se nese ve znamení očisty. Ubývající Měsíc ve Střelci nám otevírá bránu ke splácení karmických dluhů a praktikování laskavosti. Je to ideální den pro ty, kteří cítí, že potřebují restartovat svou energii i tělo. Zjistěte, proč byste dnes měli vyměnit činky za saunu a jaký drahokam vám pomůže odhalit faleš ve vašem okolí.

Dnešní energie jsou pod vlivem ubývajícího Měsíce ve znamení Střelce. Nacházíme se v přechodu mezi 26. a 27. lunárním dnem, kterému vládne symbol Chiméry. Je to čas, kdy bychom se měli zastavit a zaměřit se na rovnováhu mezi naším tělem a karmickými závazky.

Čas na karmickou očistu

Dnešek je ideální pro praktikování tzv. karma jógy a vědomé splácení pozemských dluhů- ať už jde o finance, nebo o sliby, které jsme někomu dali. Pokud cítíte vnitřní napětí, berte to jako signál k očistě své energie.

Péče o tělo: sauna a masáže

Místo náročného cvičení v posilovně dnes dopřejte tělu jiný druh tepla.

  • Pocení a relaxace: Ideální je návštěva sauny nebo páry.
  • Koupele a masáže: Dopřejte si masáž nebo speciální Zalmanovovu koupel (koupel s terpentýnovou emulzí), která pomáhá aktivovat krevní oběh a čistit tělo.
  • Kosmetika a zákroky: Hvězdy přejí kosmetickým procedurám, a to i těm invazivnějším. Je vhodný čas na odstraňování znamének a aktivaci energetických drah v těle (meridiánů).
  • Pozor u zubaře: I když jsou ostatní zákroky příznivé, trhání zubů raději o pár dní odložte.

Co zařadit do jídelníčku?

Aby vaše tělo dnešní očistný režim zvládlo co nejlépe, podpořte ho správnou stravou. Nejzdravější volbou pro 26. lunární den jsou:

  • Brusinky (ideální pro pročištění močových cest a posílení imunity),
  • Listová zelenina (dodá potřebné minerály bez zatížení trávení).
Tip pro vnitřní vhled

Pokud máte pocit, že se ve vašem okolí děje něco nekalého, vezměte si na pomoc sílu minerálů. Šperk nebo amulet s chryzoprasem vám dnes pomůže prohlédnout masky ostatních a rozpoznat skutečné úmysly lidí kolem vás.

Kámen dne: Chryzopras

Tento jablečně zelený drahokam byl oblíbencem už ve starověku a miloval ho i Karel IV.

  • K čemu slouží: Funguje jako „detektor lži“. Pokud ho máte u sebe, pomáhá vám zachovat chladnou hlavu a nenechat se oklamat lichotkami nebo falešnými sliby.
  • Dnešní rituál: Pokud vás čeká důležité jednání, podržte chryzopras chvíli v levé dlani a požádejte ho o jasnou mysl.
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

