Trump jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Rodríguezovou
15. 1. 2026 – 7:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Spojených států Donald Trump ve středu telefonicky jednal s prozatímní venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou o ropě, nerostných surovinách a obchodu.
Hovor na své síti Truth Social označil za velmi dobrý. Podle Rodríguezové byl telefonát zdvořilý a produktivní, napsala agentura Reuters. Americký Senát mezitím odmítl rezoluci, která by zabránila Trumpovi podnikat další vojenské útoky na Venezuelu bez souhlasu Kongresu.
"Děláme obrovský pokrok v pomoci stabilizovat a obnovit Venezuelu. Debatovalo se o řadě témat včetně ropy, nerostných suroviny, obchodu a samozřejmě národní bezpečnosti," napsal Trump na své síti. Poznamenal, že partnerství mezi USA a Venezuelou bude velkolepé pro všechny. "Venezuela bude brzy opět skvělá a prosperující, a to možná více než kdykoli dříve!" dodal.
Podle Rodríguezové byl hovor dlouhý a produktivní a týkal se vzájemné agendy, ze které budou mít užitek obě země.
Rodríguezová se stala prozatímní prezidentkou poté, co americké komando na začátku tohoto měsíce při vojenském útoku na Venezuelu uneslo autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu do USA. Od Rodríguezové, která byla za Madura viceprezidentkou, nyní Washington požaduje poslušnost, jinak hrozí dalším úderem. Podle dřívějšího Trumpova prohlášení zatím není k dalšímu útoku důvod.
V Kongresu mezitím demokraté navrhli rezoluci, která by Trumpovi v dalším útoku na Venezuelu zabránila. Trumpovi republikáni ji ale v Senátu zablokovali, ačkoli trojice republikánských senátorů ji i přes prezidentovu kritiku podpořila. Ve středečním hlasování ve 100členném Senátu se pro odmítnutí rezoluce vyslovilo 50 republikánů, naopak 50 zákonodárců ji podpořilo, rozhodující hlas proto udělil viceprezident J. D. Vance, který je z titulu své funkce předsedou této kongresové komory. Viceprezident do hlasování zasahuje jen tehdy, pokud je výsledek nerozhodný.
Reuters napsal, že rezoluce by i v případě senátní většiny neměla naději uspět, protože by ji musel podepsat Trump. K hlasování pak agentura poznamenala, že ukázalo, že prezident dokáže nadále kontrolovat značnou část republikánského tábora v Kongresu.