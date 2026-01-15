Ukrajinský prezident se rozhodl vyhlásit stav nouze v energetickém sektoru
15. 1. 2026 – 6:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl, že kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu své země vyhlásí stav nouze v ukrajinském energetickém sektoru.
Ve svém dnešním prohlášení na síti X rovněž uvedl, že Ukrajina pracuje na výrazném zvýšení dovozu elektřiny. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko dnes uvedl, že situace v metropoli je ohledně dodávek tepla a energií nejhorší od začátku ruské invaze do země.
Rusko už delší dobu téměř denně útočí na ukrajinský energetický sektor. Soustředí se zejména na zařízení pro výrobu a přenos elektřiny a na zařízení pro těžbu a dopravu plynu, píše agentura Reuters.
"Důsledky ruských útoků a zhoršujícího se počasí jsou závažné," uvedl Zelenskyj. Dodal, že energetické podniky i státní orgány dál nepřetržitě pracují na obnovování dodávek elektřiny a tepla. "Je zásadní, aby nyní státní instituce, podniky a všechny úrovně místní samosprávy pracovaly soudržně a koordinovaně," upozornil.
Šéf ukrajinské státní energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj dnes uvedl, že Ukrajina nebude omezovat dodávky plynu obyvatelům ani podnikům, přestože pokračující ruské útoky poškodily ukrajinskou plynárenskou infrastrukturu a omezily těžbu plynu.
Ukrajina, která v důsledku skoro čtyřleté války s Ruskem přišla o zhruba polovinu kapacit pro výrobu elektřiny, již omezuje dodávky elektrického proudu obyvatelům i podnikům. Mnoho regionů je tak téměř polovinu dne bez elektřiny, píše Reuters.
"Situace v Kyjevě je velmi složitá. V podobném rozsahu je to poprvé za čtyři roky plnohodnotné války," uvedl na telegramu starosta Kyjeva Kličko a dodal, že v době psaní jeho příspěvku zůstávalo bez vytápění asi 400 výškových budov v metropoli. Situace s vytápěním pravobřežní části Kyjeva je už stabilnější, situace na levém břehu je horší, dodal Kličko.
Podle agentury AFP se přitom očekávalo, že teploty v metropoli měly v noci klesnout až na minus 15 stupňů Celsia. Úřady od pátku zřídily 1200 míst - stanů, kde se lidé mohou zahřát, nabít elektronická zařízení a dostat teplé jídlo a pití, podotkla agentura.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Rusové před zimou a v zimních měsících zintenzivnili údery na ukrajinskou energetiku. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP.