Lovci jídla z kontejnerů: Fenomén, který šokuje sociální sítě
8. 3. 2026 – 6:04 | Zpravodajství | Alex Vávra
Popelnice za supermarkety skrývají víc než jen odpad. Pro některé lidi jsou doslova zdrojem večeře. Stále více dobrodruhů objevuje, kolik čerstvého jídla končí každý den v kontejnerech – a vyráží ho zachránit dřív, než skončí na skládce.
Ještě před pár lety by většina lidí považovala představu jídla z kontejneru za něco nepředstavitelného. Dnes se ale stále více lidí dívá na odpad úplně jinak. To, co jedni vyhodí jako nepotřebné, může být pro jiné doslova plnohodnotná večeře. V kontejnerech za supermarkety se totiž často skrývá překvapivě velké množství jídla, které je stále čerstvé, zabalené a naprosto jedlé. A právě proto se z dumpster divingu stává fenomén, který láká nejen dobrodruhy, ale i lidi, kteří chtějí ušetřit nebo bojovat proti plýtvání.
Dumpster diving znamená hledání použitelných věcí v odpadkových kontejnerech. Pro některé je to způsob, jak ušetřit peníze, pro jiné téměř životní filozofie. Největší pozornost ale přitahuje právě jídlo. Supermarkety totiž vyhazují obrovské množství potravin jen proto, že se blíží datum minimální trvanlivosti, mají poškozený obal nebo byly nahrazeny novou zásobou.
Jednou z lidí, kteří v kontejnerech pravidelně hledají poklady, je Annemarie Cox ze San Diega. Když projíždí městem, nevšímá si výloh obchodů ani restaurací. Její pozornost patří něčemu úplně jinému – kontejnerům za obchody. Tam, kde ostatní vidí jen odpad, ona často nachází věci v perfektním stavu.
Večeře z kontejneru
Pro mnoho dumpster diverů je největším překvapením množství jídla, které lidé bez rozmyslu vyhazují. Kelly Sparks z Texasu například vzpomíná, že když poprvé začala prohledávat kontejnery za obchody Trader Joe’s, byla v šoku. Podle ní bylo jídla tolik, že si ho téměř nemusela kupovat v obchodě. Během devíti měsíců si koupila jen jednu potravinu – sójovou omáčku.
V kontejnerech se podle ní často objevují celé balíky pečiva, ovoce, zeleniny, konzervy nebo balené potraviny. Někdy jde jen o produkty, které mají drobnou vadu na obalu nebo jim končí datum minimální trvanlivosti. Přesto jsou stále naprosto jedlé. Někdy se ale objeví i skutečně nečekané úlovky. Sparks například našla kuchyňské spotřebiče, hromady neotevřených hygienických výrobků, krabice vánočních dekorací nebo dokonce mobilní telefony. Nejvíc ji ale fascinují právě potraviny, které by jinak skončily na skládce.
Její videa z kontejnerů dnes sledují statisíce lidí na YouTube. Mnoho diváků prý nevěří vlastním očím, když vidí, kolik jídla se každý den vyhazuje. Někteří komentují, že v jejich zemích by něco takového vůbec nebylo možné.
Poklady v odpadcích
V New Yorku se na jídlo z kontejnerů zaměřuje také Janet Kalish. Ta patří mezi dobrovolníky, kteří organizují takzvané trash tours. Skupina lidí se při nich vydává do ulic a systematicky prohledává popelnice, aby zachránila jídlo před vyhozením. Kalish říká, že nováčci jsou téměř vždy překvapeni, kolik kvalitních potravin se dá v odpadu najít. Často jde o čerstvou zeleninu, konzervy, těstoviny nebo salátové dresinky, které jsou stále v perfektním stavu.
Obchody totiž potraviny vyhazují z mnoha důvodů. Stačí drobně poškozený obal, přeplněný sklad nebo datum minimální trvanlivosti, které se blíží. Přitom právě tato data často označují pouze dobu, kdy je výrobek na vrcholu své kvality, nikoli okamžik, kdy se stává nebezpečným ke konzumaci. Dumpster diveři proto často říkají, že jejich výpravy do kontejnerů jsou něco jako hledání pokladů. Nikdy přesně neví, co najdou, ale často odcházejí s plnými taškami jídla, které by jinak skončilo na skládce.
Velká část nálezů navíc nekončí jen u samotných hledačů. Kelly Sparks například říká, že přibližně osmdesát procent věcí, které najde, daruje do komunitních potravinových bank nebo charitativních organizací.
Důvod, proč se dumpster diving stává stále populárnější, je jednoduchý. Lidé začínají více přemýšlet o tom, kolik jídla se ve skutečnosti vyhazuje. Ve Spojených státech končí v odpadu přibližně třetina až dvě pětiny všech potravin, které se vyprodukují. Každý rok jde o miliony tun jídla. Právě proto někteří lidé tvrdí, že kontejnery za obchody nejsou jen místo plné odpadků. Často jsou spíš tichým důkazem obrovského plýtvání.
A možná právě proto se dnes na světě objevuje stále více lidí, kteří se nebojí do kontejneru podívat. Ne proto, že by chtěli šokovat okolí, ale protože vědí, že mezi vyhozenými věcmi se často skrývá něco, co by byla škoda nechat shnít na skládce.