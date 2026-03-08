Barcelona vyhrála Yamalovým gólem v Bilbau 1:0 a udržela náskok na Real
Lídr španělské fotbalové ligy Barcelona ve 27.kole zvítězila v Bilbau 1:0 a udržela si čtyřbodový náskok na Real Madrid.
Atlético Madrid doma dvakrát přišlo o vedení, ale nakonec porazilo San Sebastian 3:2.
Trenér Barcelony Hansi Flick nechal před úterním zápasem Ligy mistrů v Newcastlu odpočívat některé opory. Pedri, Raphinha a Fermín López začali na lavičce a místo nich nastoupili Rashford, Bernal a Casadó. Bilbao s lídrem hrálo vyrovnanou partii, rozhodl v 68. minutě Yamal, jenž svým typickým obstřelem na zadní tyč trefil levý horní roh.
Atlético brzy vedlo gólem Sörlotha, jenž pokořil metu deseti ligových branek. San Sebastian ale zásluhou Solera během čtyř minut vyrovnal. Vedení "Rojiblancos" vrátil v 67. minutě González, ale hosté opět bleskurychle odpověděli. Tentokrát během minuty se o to postaral Oyarzabal. Poslední slovo ale stejně měli domácí, svým druhým gólem v zápase rozhodl González.
Svěřenci Diega Simeoneho zvítězili potřetí v řadě. Na vedoucí Barcelonu ztrácí 13 bodů. Real Sociedad si připsal třetí ztrátu za poslední čtyři kola a na pohárové příčky ztrácí z osmého místa pět bodů.