Dnes je úterý 13. ledna 2026., Svátek má Edita
Počasí dnes -6°C Zataženo

Lhala, že je těžce nemocná a bezbranná oběť. Když se pravda provalila, vyrazilo to dech celému světu

13. 1. 2026 – 19:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Lhala, že je těžce nemocná a bezbranná oběť. Když se pravda provalila, vyrazilo to dech celému světu
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Na první pohled to byl příběh, který dojímá. Křehká dívka na invalidním vozíku, s hadičkou na krmení, bez vlasů, odkázaná na péči obětavé matky. Lidé jim posílali peníze, charitativní organizace jim stavěly dům, lékaři operovali, aniž by pochybovali. Jenže realita byla úplně jiná. A o to děsivější.

Případ Gypsy Rose Blanchard patří k těm, které nutí klást nepříjemnou otázku: Kdy oběť přestává být obětí?

ChatGPT Image 13. 1. 2026 18_32_57
Magazín
Proč ženy mají bordel v autě a muži nechtějí luxovat? Šokující pravda o rozdělení domácích rolích

Život jako nemocniční scénář

Gypsy vyrůstala v přesvědčení, že je vážně nemocná. Její matka Dee Dee tvrdila, že dcera trpí svalovou dystrofií, leukémií, epilepsií, astmatem, mentální retardací a desítkami dalších diagnóz.

Gypsy tak skončila na vozíku, podstoupila operace, brala silné léky a byla krmena sondou – přestože byla fyzicky zdravá.

Lékaři často neměli přístup k úplné dokumentaci. Dee Dee měnila nemocnice, města i státy. Jakmile se objevily pochybnosti, zmizela. Okolí jí věřilo. Působila přesvědčivě. A hlavně: kdo by pochyboval o matce pečující o těžce nemocné dítě?

ChatGPT Image 13. 1. 2026 17_37_10
Magazín
Díváte se na hodiny a opakovaně vidíte 12:21? Možná to není náhoda, ale vzkaz, který byste neměli ignorovat

Syndrom, který ničí životy

Odborníci dnes mluví jasně: Dee Dee Blanchard trpěla Munchausenovým syndromem v zastoupení. Psychickou poruchou, při níž pečovatel úmyslně vyvolává nebo předstírá nemoc u osoby, o kterou se stará, aby získal pozornost, soucit a kontrolu.

Gypsy nebyla jen manipulována. Byla systematicky týrána zdravotní péčí.

Zároveň ale žila v absolutní izolaci. Neměla přátele, školu, soukromí. Matka kontrolovala každý její krok, dokonce i to, kolik jí je let.

green-apple-orange-tape-measure-lie-glass-weighing-scales
Magazín
Zapomeňte na BMI: Tenhle výpočet ukáže vaši skutečnou ideální váhu podle věku a výšky

Útěk, který skončil vraždou

Jako dospívající se Gypsy poprvé dostala na internet. Tam poznala muže, který jí slíbil svobodu. Společně naplánovali něco, co mělo být únikem – ale změnilo se v tragédii.

V roce 2015 byla Dee Dee Blanchard nalezena mrtvá. Gypsy se ke spoluúčasti přiznala.

A právě tady se veřejnost rozdělila.

Jedni říkají: objednala si vraždu vlastní matky – musí nést odpovědnost. Druzí namítají: byla obětí dlouhodobého zneužívání, které jí zničilo schopnost jednat jinak.

ChatGPT Image 13. 1. 2026 15_32_12
Magazín
Proč vás letušky mile vítají při nástupu do letadla? Ne, nejde jen o zdvořilost

Soud, který neměl vítěze

Gypsy Rose Blanchard byla odsouzena k deseti letům vězení. Trest, který mnozí považovali za přísný, jiní za příliš mírný.Psychologové ale upozorňují, že u lidí vyrůstajících v extrémní manipulaci nefunguje běžné morální uvažování. Neznají svobodu. Neznají normální vztahy. Nevědí, co je „správné řešení“.

Gypsy sama později řekla, že si přála jen jediné: žít normální život.

view-warrior-leader-from-ancient-maya-inca-empire
Zprávy
Sedmá generace povstává: proroctví indiánů se naplňuje a svět to možná potřebuje víc než kdy dřív

Kdo je tu vlastně oběť?

Případ Gypsy Rose Blanchard není jen true crime senzací. Je varováním. O slepé důvěře. O selhání systému. O tom, jak snadno může péče přerůst v týrání.

A hlavně o tom, že svět není černobílý.

Proto se k tomuto příběhu lidé vracejí znovu a znovu. Proto vznikají dokumenty, seriály i odborné analýzy.

Protože odpověď na otázku „kdo je tu oběť?“ není jednoduchá. A možná ani jednoznačná.

Tagy:
nemoc zločin obet pachatel matka dcera rozdíl invalida
Zdroje:
eonline.com, People, ftp.boitempoeditorial.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Proč ženy mají bordel v autě a muži nechtějí luxovat? Šokující pravda o rozdělení domácích rolích

Nejnovější články