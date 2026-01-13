Lhala, že je těžce nemocná a bezbranná oběť. Když se pravda provalila, vyrazilo to dech celému světu
13. 1. 2026 – 19:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled to byl příběh, který dojímá. Křehká dívka na invalidním vozíku, s hadičkou na krmení, bez vlasů, odkázaná na péči obětavé matky. Lidé jim posílali peníze, charitativní organizace jim stavěly dům, lékaři operovali, aniž by pochybovali. Jenže realita byla úplně jiná. A o to děsivější.
Případ Gypsy Rose Blanchard patří k těm, které nutí klást nepříjemnou otázku: Kdy oběť přestává být obětí?
Život jako nemocniční scénář
Gypsy vyrůstala v přesvědčení, že je vážně nemocná. Její matka Dee Dee tvrdila, že dcera trpí svalovou dystrofií, leukémií, epilepsií, astmatem, mentální retardací a desítkami dalších diagnóz.
Gypsy tak skončila na vozíku, podstoupila operace, brala silné léky a byla krmena sondou – přestože byla fyzicky zdravá.
Lékaři často neměli přístup k úplné dokumentaci. Dee Dee měnila nemocnice, města i státy. Jakmile se objevily pochybnosti, zmizela. Okolí jí věřilo. Působila přesvědčivě. A hlavně: kdo by pochyboval o matce pečující o těžce nemocné dítě?
Syndrom, který ničí životy
Odborníci dnes mluví jasně: Dee Dee Blanchard trpěla Munchausenovým syndromem v zastoupení. Psychickou poruchou, při níž pečovatel úmyslně vyvolává nebo předstírá nemoc u osoby, o kterou se stará, aby získal pozornost, soucit a kontrolu.
Gypsy nebyla jen manipulována. Byla systematicky týrána zdravotní péčí.
Zároveň ale žila v absolutní izolaci. Neměla přátele, školu, soukromí. Matka kontrolovala každý její krok, dokonce i to, kolik jí je let.
Útěk, který skončil vraždou
Jako dospívající se Gypsy poprvé dostala na internet. Tam poznala muže, který jí slíbil svobodu. Společně naplánovali něco, co mělo být únikem – ale změnilo se v tragédii.
V roce 2015 byla Dee Dee Blanchard nalezena mrtvá. Gypsy se ke spoluúčasti přiznala.
A právě tady se veřejnost rozdělila.
Jedni říkají: objednala si vraždu vlastní matky – musí nést odpovědnost. Druzí namítají: byla obětí dlouhodobého zneužívání, které jí zničilo schopnost jednat jinak.
Soud, který neměl vítěze
Gypsy Rose Blanchard byla odsouzena k deseti letům vězení. Trest, který mnozí považovali za přísný, jiní za příliš mírný.Psychologové ale upozorňují, že u lidí vyrůstajících v extrémní manipulaci nefunguje běžné morální uvažování. Neznají svobodu. Neznají normální vztahy. Nevědí, co je „správné řešení“.
Gypsy sama později řekla, že si přála jen jediné: žít normální život.
Kdo je tu vlastně oběť?
Případ Gypsy Rose Blanchard není jen true crime senzací. Je varováním. O slepé důvěře. O selhání systému. O tom, jak snadno může péče přerůst v týrání.
A hlavně o tom, že svět není černobílý.
Proto se k tomuto příběhu lidé vracejí znovu a znovu. Proto vznikají dokumenty, seriály i odborné analýzy.
Protože odpověď na otázku „kdo je tu oběť?“ není jednoduchá. A možná ani jednoznačná.