Albert vytahuje slevové kladivo: maso za 89,90, mléko pod deset korun
13. 1. 2026 – 23:59 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Albertu platný od 14. 1. do 20. 1. 2026 ukazuje, že hon na slevy ještě zdaleka neskončil. Maso, mléčné výrobky, káva i běžné domácí nezbytnosti padají cenově dolů tak výrazně, že se vyplatí zpomalit krok a podívat se, co všechno je tentokrát „neporazitelné“.
Akční nabídka Albertu na polovinu ledna sází na klasiku, která funguje. Žádné experimenty, ale potraviny, které končí v košíku skoro každému. A právě proto některé cenovky působí skoro provokativně.
Maso a základní potraviny jako hlavní tahák
Jedním z nejsilnějších lákadel letáku je bez debat vepřová krkovice bez kosti v celku. Chlazené maso vychází na 89,90 Kč za kilogram, což znamená slevu 58 procent. Cena, která běžně patří spíš do minulých let, se teď vrací alespoň na týden.
Silnou roli hrají i mléčné výrobky. Trvanlivé mléko Česká chuť 1,5 % v litrovém balení stojí 9,90 Kč. Máslo České chuti s 82 % tuku vyjde na 29,90 Kč za 250 gramů. Ano, stále se bavíme o másle, ne o margarínu. A kdo hledá něco lehčího, smetanový jogurt Florian o hmotnosti 150 gramů je za 9,90 Kč.
Sladké, káva a malé radosti za méně
Albert tentokrát nezapomněl ani na ty, kteří do košíku přihazují „něco navíc“. Oblíbená oplatka Mila (50 g) je za 12,90 Kč. Klasika, která se prodává sama, tady jen potvrzuje, že leták cílí na široké publikum.
Kávomilce může zaujmout Jacobs Velvet Refill. Instantní káva v balení 180 gramů stojí 129,90 Kč, přičemž běžná cena je výrazně vyšší. Pro mnohé domácnosti je to typický produkt, který se kupuje do zásoby, když se objeví dobrá sleva.
Domácnost, olej a pivo na závěr
Vedle jídla se v letáku objevují i položky, bez nichž se domácnost neobejde. Albert toaletní papír Deluxe Soft, třívrstvý v osmikusovém balení, vyjde na 39,90 Kč. Slunečnicový olej Majola v litrové lahvi je za 29,90 Kč, což je cena, která v posledních letech rozhodně nebývá samozřejmostí.
A aby výčet skončil stylově, nechybí ani Pilsner Urquell. Světlý ležák v půllitrové lahvi stojí 25,90 Kč. Přesně ten typ akce, která nenápadně rozhodne o tom, kam se v týdnu vyrazí na nákup.
Leták Albertu platný od 14. 1. do 20. 1. 2026 ukazuje, že i uprostřed zimy se dá nakupovat chytře. Kdo si vybere správný moment, může ušetřit stovky korun bez toho, aby slevil ze svých návyků. A právě v tom je tahle nabídka nebezpečně lákavá.