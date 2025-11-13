V Turecku se sbírá vzácná houba, za kterou Japonci platí zlatem
13. 11. 2025 – 9:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Roste jen pár týdnů v roce, ukrytá pod kořeny horských cedrů. Má jemnou chuť, vůni lesa a sílu, kterou si cení i japonští šéfkuchaři. Říká se jí bílé zlato – a její kilogram stojí přes sedm set korun.
Na svazích pohoří Taurus v turecké provincii Adana se každý listopad opakuje zvláštní rituál. Ještě za tmy vyrážejí vesničané do cedrových lesů, aby stihli první úrodu vzácné cedrové houby (Tricholoma anatolicum).Její tenká bílá dužina, jemná chuť a neobvyklé léčivé účinky z ní udělaly fenomén – a pro mnohé místní i hlavní zdroj obživy.
„Do lesa chodíme hned po ranní modlitbě, než vyjde slunce,“ říká pětaosmdesátiletá Sanem Gündoğdu z obce Feke. „Houby sbírám od mládí, pomáhají mi uživit rodinu. Každý kousek má cenu.“
Proč je tak cenná
Cedrová houba roste jen v symbióze se stromy Cedrus libani (cedr libanonský), v nadmořské výšce kolem 1 500 až 2 000 metrů. Je extrémně vzácná a nedá se pěstovat uměle – proto se prodává za cenu masa.
Zajímavostí je, že neroste jen tak někde – objevuje se vysoko v horách, kde se vzduch mísí s vůní cedrového dřeva. Žije totiž v dokonalé symbióze s majestátním cedrem libanonským, jehož kořeny jí dávají vodu a živiny, zatímco houba mu pomáhá čerpat sílu ze země.
Podle tureckých vědců ukrývá v sobě vysoké množství antioxidantů a přírodních antibiotik, které pomáhají tělu bránit se zánětům a posilují imunitu. Lidé říkají, že kdo jí cedrové houby pravidelně, cítí se lehčí a má víc energie – možná proto, že v sobě nese něco z té horské síly, která ji stvořila.
V Japonsku se považuje za lahůdku i léčivý poklad. Kuchaři ji přidávají do jemných vývarů, léčivých tonik i luxusních pokrmů – podobně jako lanýž nebo houby shiitake. Cedrová houba má chuť, kterou nelze popsat jedním slovem. Jemná, zemitá, trochu nasládlá – voní po dešti a po lese.
Od neznámé houby po exportní hit
Starosta Feke, Cömert Özen, přiznává, že ještě před pár lety se cedrové houby považovaly za bezvýznamné.„Dřív o nich nikdo nevěděl. Teď jsou symbolem regionu – a vývozním artiklem, který zná i Japonsko,“ říká hrdě.Dnes už mají houby i vlastní značku původu, družstva a certifikaci kvality. Jejich vývoz podle místních ekonomů přináší regionu až 15 milionů lir ročně.
Proč právě Japonsko?
Cedrové houby nejsou jen gurmánská rarita, ale i malý zázrak výživy. Obsahují překvapivě vysoké množství bílkovin, antioxidantů a přírodních antibiotik, které tělu pomáhají bojovat se záněty a posilují imunitu. Lidé v Turecku jim říkají „bílé zlato hor“ – nejen kvůli jejich barvě, ale i proto, že z pár kilogramů může vesnice žít celé týdny.
V Japonsku se cedrové houby řadí mezi nejvzácnější delikatesy, srovnatelné s lanýži. Tamní kuchaři je přidávají do jemných vývarů, smažených pokrmů nebo léčivých tonik, kde vynikne jejich nasládlá chuť a vůně po cedrovém dřevě. Říká se, že v horkém vývaru uvolňují jemnou, téměř medovou vůni – a právě proto jsou tak oblíbené v chrámové i špičkové kuchyni.
Zatímco část úrody míří na export do Japonska, druhá polovina se mrazí a putuje do Číny a Jižní Koreje, kde se používá nejen v gastronomii, ale i v tradiční medicíně. Tamní léčitelé věří, že houby pomáhají čistit krev, podporují dlouhověkost a vrací tělu rovnováhu – přesně tak, jak to dělá samotná příroda, z níž pocházejí.
Kousek přírody, který spojuje světy
Když se v horách rozednívá a mezi stromy se leskne rosa, ženy se vracejí domů s košíky plnými „bílého zlata“. Tyhle houby s jemnou vůní cedru dnes spojují svět horských vesnic s moderními kuchyněmi Asie – a připomínají, že i z nenápadné houby může vyrůst globální poklad.