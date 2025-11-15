V Austrálii začali experimentovat s mangem, výsledek může zasáhnout celý svět
15. 11. 2025 – 12:47 | Magazín | Žanet Ka
Z větve staré odrůdy Kensington Pride se náhodou zrodilo mango, které dnes budí pozornost po celém světě. Ruby Gold s rubínovým nádechem slupky a jemnou, nevláknitou dužinou, se stalo symbolem nové generace tropického ovoce.
Odrůda manga Ruby Gold vznikla na farmě v severním Queenslandu (Austrálie) jako náhodný výběr na větvi stromu odrůdy Kensington Pride. Poté byla několik let šlechtěna a množená, a letos poprvé nastupuje do komerční produkce.
Klíčové rysy odrůdy
- Chuť: Ruby Gold si zachovává typickou silnou chuť odrůdy Kensington Pride, kterou mnoho konzumentů vyhledává. Navíc nabízí méně vláknitou strukturu. „Je to jako Kensington Pride, ale jemnější,“ uvádí odborník na tropické plody.
- Vzhled: Odrůda vyniká bohatým rubínově-červeným nádechem („blush“) na povrchu plodu, což jí dává výrazný a lákavý vizuální charakter.
- Produkce: Letos se plánuje uvolnit na trh přibližně 15 000 bedýnek této odrůdy, jde o první komerční sklizeň v tomto rozsahu.
- Ochrana: Odrůda Ruby Gold byla oficiálně zaregistrována a disponuje právem na „Plant Breeders Rights“ (PBR), což znamená, že byla prokázána její odlišnost od jiných mangových odrůd a je chráněna právem šlechtitele.
Jak a kde byla vyvinuta
Farmářská rodina Palumbo provozuje plantáž v oblasti Dimbulah-západ od Cairns v severním Queenslandu. Na této farmě se náhodně objevila větev stromu Kensington Pride, která produkovala plody odlišné jak barvou, tak strukturou. Tento nález vedl k mnohaleté šlechtitelské práci- roubování, testování, množení. Prodejce tropického ovoce uvádí, že nové mango „viděl, ochutnal, a okamžitě věděl: tohle bude vítěz“.
Co to znamená pro spotřebitele
-
Nová odrůda nabízí možnost získat mango s výrazným vzhledem a vylepšenou strukturou- méně vláknitý a více lahodný plod.
-
Pro obchodníky znamená možnost nabídnout prémiový produkt s vysokou atraktivitou- vizuálně i chuťově.
-
Pro pěstitele a farmy v tropických či subtropických oblastech to přináší naději na odlišení od tradičních odrůd a získání nového sortimentu.
-
Pokud se odrůda prosadí a produkce poroste, můžeme se dočkat širší dostupnosti i mimo Austrálii, aktuálně jde o počáteční fázi.
Kdy půjde na trh?
Podle aktuálních informací by měla být první várka Ruby Gold v prodeji dostupná již koncem listopadu. Očekává se, že v následujících letech se objem sklizní bude zvyšovat a více pěstitelů se přidá k produkci této odrůdy.
Proč stojí za pozornost
-
Ruby Gold nabízí novou alternativu pro milovníky manga, která spojuje známou chuť s novými kvalitami- jemnější textura, zajímavý vzhled.
-
Z pohledu trhu se jedná o inovaci, která může změnit nabídku odrůd manga a udělat krok směrem k prémiovým fruit sortimentům.
-
Z hlediska pěstitelů přináší možnost vstoupit s něčím novým, diferencovaným, a tím zvýšit hodnotu produkce.
Zatím se Ruby Gold uvádí jako komerčně pěstovaná odrůda převážně v Austrálii a není zatím potvrzeno, že by byla ve významnějším měřítku pěstována v České republice či v Evropě mimo tropické či subtropické oblasti.
Možné scénáře rozšíření do Evropy / subtropických oblastí
- Pokud by se Ruby Gold začala testovat v subtropických oblastech (např. Kanárské ostrovy, jih Španělska, jižní Itálie), mohla by najít prostor, tyto oblasti mají klima blíže tropům.
- V skleníkových pěstírnách nebo v kontrolovaných podmínkách by se mohla využít jako prémiová odrůda pro specializovaný trh („luxusní mango“) s vyšší cenou za menší objem.
- Pro východní Evropu či ČR by to bylo spíše jako okrajový projekt: indoor pěstování nebo botanická sbírka, než komerční sad.
Ruby Gold má velký potenciál jako nová mango-odrůda s kvalitní chutí a atraktivním vzhledem, ale její pěstování mimo Austrálii zatím není možné. Pro Českou republiku by bylo realistické spíše využít ji jako zajímavost nebo specialitu, než běžně pěstovanou odrůdu.