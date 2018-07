Lesk a bída celebrit bez úspěchu

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Na TV Prima momentálně běží velmi osobitá reality show Štiky, která diváky přenáší do rodiny pofidérních celebrit. Proč se někdy stávají slavnými lidé, kteří nic reálně nedokázali? Co čtenáře bulváru láká na příbězích "neznámých slavných"? Je Zdeněk Macura jen internetový vtip? A co na to Jan Tleskač?