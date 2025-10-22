Leoš Mareš kompletně zanevřel na sociální sítě: "Je to klíč ke spokojenosti"
22. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Nejspíš nejznámější český moderátor zmizel z internetu. A nemůže si to vynachválit.
Ono na tom něco bude! Když slavný Jiří Lábus nedávno prohlásil, že bez sítí je člověk volný a že rozhodně doporučuje zkusit žít bez sociálních médií, ještě by se dalo oponovat, že je Jiří přeci jen ročník, který na sociální dynamiku sítí prostě není zvyklý.
Jenže teď prakticky to samé prohlašuje daleko mladší hvězdný moderátor Leoš Mareš, který má navíc s aktivitou na sítích velmi bohaté zkušenosti.
Od začátku letošního roku ale příspěvky i aktivitu z ničeho nic usekl. Zcela schválně, přiznal v rozhovoru pro eXtra.cz: „Jsem spokojený. Já to vnímám teď takhle. Mně to dává smysl, a proto to dělám,“ uvedl Mareš.
„Najednou všechno více prožívám. Žiji přítomností a myslím, že to je pro mě klíč ke spokojenosti. Říkejme tomu štěstí nebo klid, jo. Teď jsem tady a nemusím řešit, jestli to tady budu natáčet a někomu sdělovat, jak to tady bylo fajn. Já si to prožiji těch devadesát minut hudby a to mi dělá radost,“ pochvaloval si život bez internetových profilů.
Mareš ale samozřejmě nezmizel z veřejného života jako takového: Stále poctivě natáčí ranní show v rádiu a o víkendech se účastní StarDance Tour.
Na slavnou taneční soutěž také nedá dopustit: „Je to požehnání. Celá ta zkušenost je velmi vyživující a osvěžující, protože mi to dělá radost od začátku do konce. Strašně si užívám to, že tam nevyčnívám, jsem součástí týmu, nemusím nic organizovat, hlídat a kontrolovat,“ usmíval se.