Tělo bohyně, jenže za jakou cenu! Slavná moderátorka: "Ledová voda dělá zázraky"
22. 10. 2025 – 8:24 | Magazín | Jana Strážníková
Svůdná moderátorka vypadá čím dál tím lépe, na její metody ale nebude mít odvahu úplně každý.
Půvabná moderátorka Eva Decastelo jiskří čím dál tím víc a vyráží dech, kam jen přijde. A to nejen svou elokvencí a pozitivní energií, ale také fantastickou postavou.
Figuru má ale náležitě vydřenou, jak sama přiznává. A z některých metod by ledaskomu mohlo i mírně zatrnout.
Eva totiž věří především doplňkům stravy a vodním radovánkám: „Hodně mi pomohly různé doplňky, prášky a k tomu plavání,“ prozradila pro eXtra.cz.
Moderátorka prý plave prakticky pořád a rozhodně ne jen v pohodlných vyhřívaných bazénech: „Protože mi teď začala sezóna otužování a ta ledová voda dělá opravdu zázraky,“ prohlásila rozverně.
„Pomáhá extrémně v hubnutí a hlavně pomáhá proti celulitidě,“ opěvovala koupání v ledu.
Žádnou ostrou medicínu, jako je třeba často omílaný lék Ozempic, prý ale nebere: „Já mám to štěstí, že já tohle nepotřebuju. Používám takové ty přírodní doplňky, tabletky na potlačení chuti k jídlu.“
Nejvíc si ale prý musí dávat pozor na sladké: „Když mi dáte sáček s bonbóny, nejsem schopná si vzít jen dva. Ne, já to sežeru celé,“ svěřila se.
