Dnes je středa 22. října 2025., Svátek má Sabina
Počasí dnes 14°C Zataženo

Tělo bohyně, jenže za jakou cenu! Slavná moderátorka: "Ledová voda dělá zázraky"

22. 10. 2025 – 8:24 | Magazín | Jana Strážníková

Tělo bohyně, jenže za jakou cenu! Slavná moderátorka: "Ledová voda dělá zázraky"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Svůdná moderátorka vypadá čím dál tím lépe, na její metody ale nebude mít odvahu úplně každý.

Půvabná moderátorka Eva Decastelo jiskří čím dál tím víc a vyráží dech, kam jen přijde. A to nejen svou elokvencí a pozitivní energií, ale také fantastickou postavou.

Figuru má ale náležitě vydřenou, jak sama přiznává. A z některých metod by ledaskomu mohlo i mírně zatrnout.

Eva totiž věří především doplňkům stravy a vodním radovánkám: „Hodně mi pomohly různé doplňky, prášky a k tomu plavání,“ prozradila pro eXtra.cz.

Moderátorka prý plave prakticky pořád a rozhodně ne jen v pohodlných vyhřívaných bazénech: „Protože mi teď začala sezóna otužování a ta ledová voda dělá opravdu zázraky,“ prohlásila rozverně.

„Pomáhá extrémně v hubnutí a hlavně pomáhá proti celulitidě,“ opěvovala koupání v ledu.

Žádnou ostrou medicínu, jako je třeba často omílaný lék Ozempic, prý ale nebere: „Já mám to štěstí, že já tohle nepotřebuju. Používám takové ty přírodní doplňky, tabletky na potlačení chuti k jídlu.“

Nejvíc si ale prý musí dávat pozor na sladké: „Když mi dáte sáček s bonbóny, nejsem schopná si vzít jen dva. Ne, já to sežeru celé,“ svěřila se.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený PALLADIUM Praha (@palladiumpraha)

Tagy:
hubnutí tělo postava moderátorka
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Leoš Mareš kompletně zanevřel na sociální sítě: "Je to klíč ke spokojenosti"

Následující článek

Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli MŽP

Nejnovější články