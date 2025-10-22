Trauma z dětství ovlivňuje naše vztahy i práci: Nelze ho přehlédnout, ale dá se s ním pracovat
22. 10. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zacyklenost v bolestech z minulosti může v dospělosti působit překvapivě silně. Ovlivňuje naše vztahy, pracovní rozhodnutí i celkové zdraví. Podle psychologů se nevyřešené dětské trauma často projevuje nenápadně skrze úzkost, přehnanou potřebu kontroly nebo naopak neschopnost nastavit si hranice. Dobrou zprávou ale je, že s tím lze vědomě pracovat a postupně měnit zažité vzorce chování.
Vztahy se vám neustále komplikují a stále opakujete stejnou chybu? Možná jste si z dětství nesli klíč, který odemyká stejné vzorce chování i v dospělosti. Nepříjemné vzpomínky se často snažíme vytěsnit, potlačit a zapomenout, jenže trauma se pod povrch schovat nedá. Pokud se vám opakovaně hroutí vztahy, přicházíte o práci nebo znovu a znovu půjčujete peníze těm, kteří je nikdy nevrátí, možná právě v tom spočívá vaše příležitost k vítězství – rozpoznat, odkud tyto vzorce pramení, a začít je měnit.
Uvědomění jako první krok k uzdravení
Uvědomění je moment, kdy přestáváme před sebou utíkat. Kdy si připustíme, že se v našich životech něco opakuje a že to pravděpodobně není náhoda. Ačkoliv může být tato bolest obrovská, právě v ní se skrývá síla proměny. Je to chvíle, kdy přestáváme vinit okolí a začínáme se dívat dovnitř. Právě tehdy se rodí možnost změny.
Psychologové upozorňují, že bez tohoto vnitřního zastavení se žádná hlubší práce s traumatem neobejde. Uvědomění totiž aktivuje schopnost reflektovat a pojmenovat to, co jsme dlouho potlačovali. Jak říká psychoterapeutka Bessel van der Kolk: „Uzdravení začíná ve chvíli, kdy tělo i mysl přestanou bojovat proti pravdě.“ Teprve když si dovolíme vidět realitu takovou, jaká je, můžeme ji začít měnit – krok za krokem, s respektem k sobě.
Bolest, která léčí: proč většina lidí vzdá práci na sobě dřív, než začne
Práce na sobě bývá často mnohem bolestnější, než bychom čekali. Vyžaduje odvahu podívat se do míst, která jsme se léta snažili ignorovat. A právě proto ji většina lidí vzdá už na začátku. Konfrontace s vlastními stíny, zklamáním a chybami není snadná, ale je to jediná cesta, jak přestat žít v kruhu opakujících se situací. Jakmile projdeme první vlnu odporu a strachu, začne se objevovat něco nového: vnitřní klid, sebeúcta a pochopení. A právě tam začíná skutečné uzdravení.
Přestaňte být obětí
Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že za své reakce a rozhodnutí neseme odpovědnost sami, přestáváme být oběťmi okolností. To, co se nám děje, už nevnímáme jako trest, ale jako příležitost k pochopení. Přestat být obětí neznamená popírat bolest nebo křivdu – znamená to převzít kontrolu nad tím, co s nimi uděláme.
Psychologové zdůrazňují, že právě převzetí odpovědnosti je bodem zlomu, který mění vnitřní nastavení. Když místo výmluv začneme hledat smysl, zranění se mění v sílu. Z oběti se stává tvůrce – člověk, který sice prožil bolest, ale rozhodl se z ní vyrůst, ne v ní uvíznout.
I nedostatek peněz má svou hlubší příčinu
Nedostatek peněz není vždy jen důsledkem nízkého příjmu nebo špatného hospodaření. Často souvisí s naším vnitřním nastavením s tím, jak vnímáme hodnotu, bezpečí a vlastní schopnosti. Pokud jsme od malička slýchali, že „peníze kazí lidi“ nebo že „my si to nikdy nemůžeme dovolit“, mohli jsme si vytvořit hluboké přesvědčení, že hojnost není pro nás.
Taková přesvědčení pak ovlivňují každodenní rozhodnutí, aniž bychom si to uvědomovali. Můžeme odmítat příležitosti, které by nám přinesly růst, bát se žádat o přidání nebo mít strach z investování. Teprve když si uvědomíme, odkud tyto postoje pocházejí, můžeme je začít měnit. Vztah k penězům totiž úzce souvisí se vztahem k sobě samým s tím, nakolik věříme, že si zasloužíme dostatek, jistotu a klid.
Nefunkční nebo bolestivé vztahy můžete změnit
Žádný vztah není předem odsouzený k neúspěchu. I ty, které se zdají být vyčerpané nebo plné bolesti, lze postupně uzdravit – pokud začneme u sebe. Prvním krokem je rozpoznat, jaké vzorce do vztahů přinášíme. Často si totiž z dětství neseme strach z odmítnutí, potřebu kontroly nebo přesvědčení, že lásku si musíme zasloužit. Tyto neviditelné programy pak ovlivňují, koho si vybíráme a jak reagujeme v konfliktech.
Změna přichází tehdy, když si dovolíme podívat se na vztah ne jako na boj, ale jako na zrcadlo. Partner, kolega nebo přítel nám často jen odráží to, co v sobě sami potlačujeme. Když se místo výčitek zaměříme na pochopení a komunikaci, vztahy se začnou přirozeně proměňovat. Uzdravení totiž nezačíná u druhých, ale u nás.
Vše ovlivňuje i zdraví – tak proč tomu tak je?
Tělo a mysl spolu úzce souvisejí. To, co prožíváme uvnitř, se dříve či později projeví i navenek – na našem zdraví, energii a celkové vitalitě. Dlouhodobý stres, potlačované emoce nebo vnitřní napětí spouštějí v těle chemické procesy, které oslabují imunitu, zvyšují hladinu kortizolu a narušují hormonální rovnováhu. Výsledkem může být únava, nespavost, bolesti hlavy, trávicí potíže nebo i závažnější onemocnění.
Psychosomatika dnes potvrzuje, že tělo reaguje na to, co si duše nedovolí vyjádřit. Nevyřčený vztek se může proměnit v napětí svalů, potlačený smutek ve slabou imunitu a dlouhodobý pocit bezmoci v chronické vyčerpání. Tělo nám tak dává jasný signál, že je čas něco změnit.
Zdraví není jen o životosprávě a pohybu, ale také o tom, jak přemýšlíme, jak odpočíváme a jak zacházíme se svými emocemi. Když si dovolíme uzdravovat i své vnitřní rány, tělo na to vždy odpoví – klidem, silou a rovnováhou.