Lékaři varují: epidemie postupuje rychleji, než se čekalo – zjistěte, jak se bránit
15. 9. 2025 – 13:30 | Zprávy | Jana Szkrobiszová
Nepříjemné noční svědění, neklidný spánek a pocit, že se kůže nedá uklidnit, tak často začíná problém, který si málokdo spojí s parazitem. Svrab se umí nenápadně usadit v každodenním životě a překvapit i ty, kteří dbají na čistotu. Stačí jediný blízký kontakt, aby se z drobného kožního podráždění stala nepříjemnost vyžadující lékařskou péči.
Nedá se před ním schovat ani v rušném městě, ani na klidném venkově. Svrab, nepříjemné kožní onemocnění způsobené zákožkou svrabovou se v Česku šíří nejrychleji za poslední roky. Podle údajů ministerstva zdravotnictví a hygieniků bylo jen do konce srpna 2025 zaznamenáno víc než 6 400 případů. Lékaři proto hovoří o epidemické vlně a upozorňují, že se může dotknout každého, kdo podcení prevenci i včasnou léčbu.
Rekordní nárůst případů
Od začátku roku do 31. srpna 2025 bylo v České republice potvrzeno 6 442 případů svrabu. To je číslo, které hygienici označují za varovné, protože značí výrazné zrychlení šíření onemocnění oproti předchozím letům.
Moravskoslezský kraj – epicentrum vlny
Nejprudší nárůst hlásí Moravskoslezský kraj. Podle krajské hygienické stanice bylo v prvním pololetí roku 2025 zaznamenáno 850 případů svrabu — to je přibližně o 15 % více než ve stejném období předchozího roku.
Data za Moravskoslezsko také ukazují, že některé okresy jsou zasažené obzvlášť silně – Hygienická stanice uvádí například 981 případů ke konci července v kraji.
Praha – stovky hlášení a rostoucí trend
I hlavní město se nevyhýbá situaci. V Praze bylo ke konci června hlášeno 300 případů svrabu – číslo, které je srovnatelné nebo už vyšší než v analogickém období předchozích let. Trend naznačuje, že pokud bude situace pokračovat stejně, mohl by být překonán i loňský celoroční součet případů.
Z jednotlivých ohnisek ke širokému výskytu
Dříve byly případy svrabu spíše lokalizovány domovy pro seniory, dvě tři nemocnice, ubytovny, občas školky, ale dnes hygienici hovoří o nakažení rozprostřeném téměř po celé zemi. Okresy a kraje, které dříve hlásily jen ojedinělé výskyty, mají nyní desítky až stovky potvrzených případů. Šíření není jen mezi rizikovými skupinami — roste ve školách, v domácnostech, u lidí, kteří mají jen běžný společenský kontakt.
Jak se svrab šíří
Svrab je rychlý a mazaný protivník. Stačí pár minut blízkého kontaktu s kůží nakaženého člověka – při běžném objetí, hlazení dětí, ve školce, domově pro seniory nebo při intimním styku – a drobný roztoč si najde cestu na nového hostitele. Dermatologové upozorňují, že parazit přežije i několik dní mimo lidské tělo, takže se k vám může dostat i nepřímo: přes ložní prádlo, ručníky, oblečení, gauč nebo hotelovou matraci. Právě tato schopnost vysvětluje, proč se svrab dokáže rozšířit v rodinách, kolektivním ubytování i v místech, kde se lidé jen střídají.
Varovné signály, které nepřehlédnout
Začíná to nenápadně – lehké svědění, které se večer zhoršuje. Pak už každá noc připomíná nekonečné škrábání.
- Intenzivní noční svědění je typickým prvním příznakem, protože parazit je nejaktivnější právě po setmění.
- Drobné červené pupínky a tenké „chodbičky“ na kůži – často mezi prsty, na zápěstích, v podpaží či v tříslech – ukazují, kudy se zákožka svrabová prokousala.
- U citlivějších lidí se mohou přidat i sekundární infekce z rozškrábané kůže.
Proč na nic nečekat
Dermatologové mají jasno: rychlá reakce je klíčem k vyléčení. Jakmile se podobné příznaky objeví, je nutné okamžitě vyhledat lékaře a zahájit léčbu všech členů domácnosti najednou. Jen tak se zabrání tomu, aby se svrab vracel a znovu šířil – i po pečlivém úklidu umí totiž zůstat skrytý v textiliích.
Jak se bránit: pět kroků, které přechytračí i toho nejzatvrzelejšího roztoče
Svrab je malý tvor s velkými plány – ale jen do chvíle, než mu člověk zkříží cestu správnou taktikou. Tady je pár kroků, které z něj udělají poraženého protivníka.
Vyperte ho ze svého života
Ložní prádlo, ručníky i pyžama pošlete na minimálně 60 °C. Roztoč je sice odolný, ale takovou lázeň nesnese. Matrace a gauče vysajte a sáček rovnou vyhoďte – žádný „hotýlek“ pro nezvané hosty.
Omezte objetí (alespoň dočasně)
Parazit miluje blízkost – čím vřelejší objetí, tím rychlejší přeskok. V době zvýšeného výskytu si proto odpuste zbytečné tulení s lidmi, u nichž máte byť jen malé podezření.
Nehledejte hrdinské řešení, ale lékaře
Při nočním svědění nebo červených pupíncích neexperimentujte s domácími kouzly. Dermatolog je v tomto příběhu jediný spolehlivý superhrdina. Léčbu navíc musí absolvovat celá domácnost – jinak se z vítězství stane jen krátká přestávka.
Cestujte s očima otevřenýma
V hotelech a penzionech zkontrolujte ložní prádlo, obzvlášť při delším pobytu. Po návratu klidně dejte prádlu „horký restart“ v pračce – lepší půlhodina praní než týdny svědění.
Mluvte o tom (ano, i to pomáhá)
O svrabové zkušenosti se sice nemluví lehce, ale sdílení informací je nejrychlejší prevence. Varujte blízké i kolegy, ať se parazit nemá kam schovat.
Stačí trocha důslednosti a roztoč, který chtěl proměnit vaše noci v peklo, skončí dřív, než se stihne pořádně zabydlet.