Je neskutečné, co předváděl fantom formule na českých silnicích - a především jak dlouho!
15. 9. 2025 – 12:47 | Zpravodajství | Alex Vávra
Šest let unikal policii, teď ale „fantom formule“ skončil. Rudý monopost, který brázdil české dálnice a budil dojem Ferrari, se ukázal být Dallarou. Místo závodního pódia čeká jeho řidiče pokuta a zákaz řízení.
České dálnice už zažily ledacos – od kamionů plných kuřat po cyklisty, kteří se spletli s nájezdem – ale rudý monopost formule 1 svištící po D4, to byla úplně jiná liga. Od roku 2019 strašil policii i řidiče, objevoval se, mizel a zanechával po sobě jen krátká videa a fotky na internetu. Řidič se vždycky postaral o to, aby zůstal anonymní – měl helmu a mizel dřív, než kdokoli stačil zareagovat. Policie si dlouhé roky mohla jen povzdechnout, že fantom jim uniká.
Teprve letos v září se ale příběh začal lámat. V neděli ráno v 8:15 přišlo hlášení: závodní speciál tankuje na pumpě u Dobříše. O dvě minuty později už další volající hlásí: formule letí po dálnici D4 na Příbram. Policie neváhá – na silnice vyráží několik hlídek, do vzduchu stoupá vrtulník a rozjíždí se scéna jako vystřižená z akčního filmu. Do čtvrthodiny je po všem. Vůz končí ve vesnici Buk, sotva 18 kilometrů od místa, kde začala celá honička.
Za volantem seděl 51letý muž. Alkohol ani drogy v krvi neměl, zato v garáži měl pořádnou dávku drzosti. Když k němu policie dorazila, odmítal vystoupit, hádal se, že mu hlídky lezou na soukromý pozemek, a dokonce sám volal na policii, že má na dvoře policisty. Patová situace trvala skoro deset minut, během nichž se pán v helmě a červené kombinéze dohadoval se strážci zákona. Teprve potom vystoupil a nechal se odvést.
Ferrari, nebo Dallara? Toť otázka
Majitel auta tvrdí, že má doma Ferrari. Jenže automobiloví fandové na internetu ho rychle usadili: nejde o žádné Ferrari, ale o Dallaru GP2/08 – závodní stroj vyvinutý pro sérii GP2, předchůdce dnešní Formule 2. Jak se takový kousek ocitl v české garáži, to nikdo pořádně neví. Jisté ale je, že vůz má ostré hrany, chybí mu světla, blinkry, registrační značka i další bezpečnostní prvky. Policie k tomu suše dodává: „Na silnice prostě takové auto nepatří.“
Když se v minulosti pokusili řidiče dopadnout, vždycky jim proklouzl. Už v roce 2019 kolovalo video, jak si to uhání po D4, o tři roky později zase na dálnici ve Středočeském kraji. Kamery ho sice zachytily, ale helma znemožnila identifikaci. A tak se fantom formule stal skoro legendou – dokud se teď nevydal pro plnou nádrž u Dobříše.
Pokuta místo pódia
Na otázky policie se zadržený odmítal vyjádřit. To ale nic nemění na tom, že případ poputuje ke správnímu orgánu. A tam už mu hrozí daleko méně vzrušující „odměna“ než pódium a šampaňské – pokuta 5 až 10 tisíc korun a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Takže po šesti letech honičky, drsných záběrů na sociálních sítích a dohadů, jestli jezdí Ferrari nebo Dallara, končí příběh úplně banálně. Ne kvůli rychlosti, ne kvůli závodnickému manévru, ale kvůli absenci světel, blinkrů a espézetky. I tak ale fantom formule už navždy zůstane jednou z nejbizarnějších kapitol českých silnic.