Ledovka na půlce republiky: Meteorologové se omlouvají za pozdní varování, mrznoucí mrholení nečekali

23. 1. 2026 – 14:00

Ledovka na půlce republiky: Meteorologové se omlouvají za pozdní varování, mrznoucí mrholení nečekali
Náledí na silnicizdroj: Profimedia
Většina Moravy a část Vysočiny se ocitla pod ledem, doprava v některých městech kolabuje.

Občas přijde situace, která se zkrátka předpovídá velmi obtížně. A odhadnout, kdy přijde mrznoucí mlha či mrholení, není žádná legrace. Což přiznávají sami odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

„Tyto situace jsou velmi zrádné a předpovídají se mnohem hůř, než ledovka z frontálních srážek (teplá fronta),“ vysvětlují meteorologové v diskuzi pod příspěvkem na Facebooku.

Varování nicméně přišlo pozdě, což nikdo nezastírá: „Ráno se ale mělo reagovat rychleji, to bylo zcela bez diskuze pochybení a musíme to analyzovat,“ přiznávají.

Ledovka přitom pokryla značnou část republiky: „Na většině území Moravy a částečně i na Vysočině se vyskytuje mrznoucí mrholení s tvorbou ledovky. Mrholení bude pravděpodobně pokračovat po celý den až do zítřejšího rána,“ popisují odborníci.

Nejedná se navíc o jediné nebezpečí, na Ostravsku platí i dřívější varování ohledně nebezpečné smogové situace: „V platnosti je také do odvolání na Ostravsku a Frýdecko-Místecku smogová situace varující před suspendovanými částicemi PM10,“ upozorňují meteorologové.

chmu vystraha 230126 zdroj: ČHMÚ

