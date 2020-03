Kvůli koronaviru vyhlásila vláda nouzový stav

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

Kvůli výskytu koronaviru vyhlásila vláda na 30 dnů nouzový stav na celém území Česka. Zatím je u nás 96 potvrzených případů nákazy.

Jak po mimořádném zasedání vlády oznámil premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček, vláda zakazuje s účinností od 13. března od 6:00 divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobně akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Od pátku se také v čase mezi 20:00 do 6:00 zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Už od pátečních 06:00 pak musí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech. Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb, jako jsou sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Od středy 11. března je zrušena výuka na všech základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách.

Češi nesmějí cestovat do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko. Občané těchto zemí nesmějí do ČR s výjimkou lidí s trvalým pobytem či přechodným pobytem nad 90 dnů.

Výjimka bude v zájmu zajištění zásobování udělena řidičům nákladní kamionové dopravy, vlakovým četám nákladní vlakové dopravy, pilotům letadel a příslušníkům integrovaného záchranného systému v sousedních zemích.

Na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci z pátku na sobotu kvůli koronaviru znovu zavedeny kontroly. Čeští občané v zahraničí se budou moct vrátit do Česka. Kdo přijíždí z rizikové země, bude muset podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Ministerstvo zahraničí dále doporučuje českým občanům ve Spojených státech, aby zvážili předčasný návrat v souvislosti s aktuálním rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat vstup na území USA ze zemí schengenského prostoru.