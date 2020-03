Koronavirus v Česku: Rušeny letecké linky, biatlon bez diváků

Úplně nejlepší by bylo přemýšlet o tom, jestli ČEZ má či nemá být akciová společnost. Podobně jako Lesy České republiky, které jsou státní podnik, a díky tomu se od nich nemusí vyžadovat zisk, zdůrazňuje v rozhovoru pro Tiscali.cz vedoucí programu Klima, energie a odpady v Hnutí DUHA a člen vládou zřízené Uhelné komise Jiří Koželouh. (První část rozhovoru ZDE) více

Doplňovací volby do Senátu na křeslo po Jaroslavu Kuberovi nabídnou napínavý souboj. Zúčastní se jich i odborník na rozvojovou problematiku Tomáš Tožička za Pirátskou stranu. Jeho kandidatura vyvolala uvnitř Pirátů značné tření. Co případ s Tožičkou o partaji vypovídá a jaké by si z něj měla vzít poučení?