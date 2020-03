Vyvolávání strachu z nakažlivých chorob vede ke vzniku autoritářských režimů

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: red

Andrej Babiš uchopil marketingovou šanci za pačesy a v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru se jal přesvědčovat spoluobčany, že je to jedině on, který dokáže zachránit český národ před vyhynutím, a že tak učiní lépe, než by to provedl legendární primář Sova. Přesvědčení nabývá na síle, pokud jsou zprávy o koronaviru doprovázeny záběry Babiše v bílém lékařském plášti a s fonendoskopem kolem krku. Mohlo by se zdát, že jde pouze o grandiózní erupci populismu, která má zakrýt bídu výsledků jeho politiky, jenže vyvolávání strachu z nakažlivé choroby má hlubší kořeny, píše Aleš Rozehnal na webu Hlídací pes.

čtěte dále: Vynálezce kulometu svědomí nikdy netrápilo