22. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Krutá bolest Marty Kubišové: Nemůže pohřbít milovaného bratra, nic z něj už nezbylo: "Je to hrozné a otřesné..."
zdroj: Profimedia.cz
Slavná zpěvačka se stále trápí i sedm let poté, co bratr odešel na věčnost.

Jan Kubiš, Bratr milované zpěvačky Marty Kubišové zemřel v roce 2018 v Kanadě, kde dlouhodobě žil, na mrtvici. Marta by ho ráda pochovala, jenže nemůže a nejspíš ani nikdy moci nebude.

Důvod je prostý ve své makabrózní finalitě: Už zkrátka není co pohřbívat. Bratr se totiž rozhodl věnovat své tělo vědě.

Marta přitom o ničem nevěděla: „Honzovi spolubydlící mě kdysi naprosto šokovali, když mi řekli, že se rozhodl dát tělo po své smrti vědě. Prý v den, kdy si udělal kanadský řidičák...“ svěřila se Blesku.

„Je mi vážně divný, že mi tohle nikdy neřekl. Mluvili jsme totiž spolu dost často...“ dodnes nechápe.

Kanadské úřady jí až nyní, tedy po sedmi letech, sdělily, že žádné ostatky, které by bylo možné pochovat, už prostě nejsou k mání. Marta přitom doufala, že by ostatky po vědeckém zkoumání mohly projít zpopelněním a domů do Česka by se pak vrátila alespoň urna. 

Nic takového se ale nakonec nestane.

„Nezbývá mi nic jiného, než celou věc v sobě uzavřít a po ničem se už nepídit. Je to hrozné, otřesné a velmi bolestné...“ neskrývá hořký žal.

Tagy:
úmrtí pohřeb tělo Věda
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
